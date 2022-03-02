Напрасно старушка ждет сына домой

Интересно, как долго они будут задерживать процесс, который каждый день имеет документальное исчисление сотнями, а в особо ударные дни даже более тысячи жмуриков?

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Морги забиты до отказы

Так же интересна повальная истерия российских матерей, которые весь этот вал макулатуры начнут получать.

Хотя, опять-таки, возникает вопрос, как долго они смогут забивать свои морги телами, дабы отсрочивать отправку похоронки и собственно тела.

В общем, скоро будет неистовый вой на Залесье.

Российские оккупанты массово сдаются в плен – смотрите видео:

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