Цікаво, як довго вони затримуватимуть процес, який щодня має документальне обчислення сотнями, а особливо ударні дні навіть понад тисячу жмуриків?
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Морги забиті
Також цікава повальна істерія російських матерів, які весь цей вал макулатури почнуть отримувати.
Хоча, знову ж таки, постає питання, як довго вони зможуть забивати свої морги тілами, щоб відстрочувати відправлення похорону і власне тіла.
Загалом, незабаром буде шалене волання у Росії.
Російські окупанти масово здаються у полон – дивіться відео:
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