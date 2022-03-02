Навіть цей, неповний, його непогано доводити до відома тих, хто ще не врубався, "що накоїв" їх президент не тільки для чужих, а й для "рідненьких".

Цікаво Російські матері чекають на тисячі "похоронок"

Хто "покинув" Росію

  • Apple Pay – частковий блок.
  • Apple – повний вихід із ринку.
  • Adidas – відмова від роботи зі збірною з футболу.
  • Audi – виходять із ринку.
  • AMD – заборона постачання мікрочіпів і незабаром заборона постачання відеокарт.
  • Amazon – повний блок всього рітейлу.
  • Adobe – повний блок.
  • British Petrolium – вийшли з "Роснефти" 20% акцій.
  • BBC – відгук ліцензій на мовлення.
  • BMW – закриває заводи, блокує постачання.
  • Bolt – вихід з ринку.
  • Boeing – вихід з ринку.
  • Chevrolet – виходять з ринку.
  • Cannes Festival – блок РФ делегації.
  • Cadillac – виходять з ринку.
  • Carlsberg – обмеження експорту.
  • Cex Io – криптомайданчик банить російських користувачів.

Важливо Чому російські окупанти поводяться як варвари

  • Cinema 4D – не працює додаток.
  • Coca Cola – вихід із ринку.
  • Danone – вихід із ринку разом із дочірньою компанією "Простоквашино".
  • Disney – скасування всіх фільмів.
  • Dell – вихід із ринку.
  • Dropbox – перестане працювати у країні за кілька днів.
  • DHL – вихід із ринку.
  • Eurovision – дискваліфікація.
  • Ericsson – вихід із ринку.
  • Exxon Mobil – відкликають усіх фахівців із нафтових компаній РФ.
  • Etsy – блок усіх балансів на російських рахунках.
  • Facebook – бан акаунтів РФ ЗМІ.
  • FedEx – повна заборона поставок.
  • Formula 1 – скасування турніру в Сочі.
  • Ford – закриває всі магазини.
  • FIFA – дискваліфікація збірної на ЧС та заборона на проведення будь-яких міжнародних матчів у РФ.
  • Google Pay – частковий блок.
  • Google Maps – блок інфо для РФ.
  • General Motors – зупиняє експорт.
  • HP – заборона ввезення.
  • Harley Davidson – припинення постачання.
  • Instagram – блокування пропаганди.
  • Intel – заборона постачання мікрочіпів.
  • Jaguar – виходять з ринку.
  • Jooble – видалили сервіс та зробили заяву.
  • KUNA – вихід із ринку.
  • Lenovo – вихід із ринку.
  • LinkedIn – готуються до повного виходу із країни.
  • MOK – скасування всіх змагань.
  • Mastercard – призупинення виробництва карток, відключення кількох банків.
  • Maersk – зупинка постачання в/з РФ – прощавайй шмот з Aliexpress і ASOS.
  • Mercedes – вихід із країни.
  • Megogo – видалення всіх російських фільмів.
  • Metro – звільнення 10к працівників.
  • Mitsubishi – звільнення працівників 141 сервісного центру.
  • Microsoft Office – обговорюється широкий комплекс заходів.
  • Mobile World Congress – відмова акредитації для делегації з РФ.
  • NFT – блок коштів користувачів РФ та РБ, переказ їх грошей Україні.
  • NHL – повний блок для гравців із РФ.
  • Netflix – блок для російських підписок, зупинка виробництва РФ серіалів.
  • Nike – закривають усі магазини.
  • Nintendo – заборона на покупки у рублях.
  • Nestle – закриває всі 6 фабрик у РФ.
  • OnlyFans – закриття в країні.
  • Paysera – блокування.
  • PayPal – заморозка рахунків на виведення.
  • Paramount – блок кінопрокату.
  • Parimatch – відкликали франшизу.
  • Play Station – неможливо здійснити оплату.
  • Pornhub – заборона доступу до контенту.
  • Porsche – вихід із РФ.
  • Renault – вихід із ринку.
  • Samsung pay – блокування сервісу.
  • Snapchat – аут з апки в РФ і Білорусі.
  • Scania – вихід із РФ.
  • SpaceX – постачання Starlink Україні.
  • Shell – розрив контракту з "Газпромом".
  • Spotify – неможливість оплати передплати.
  • Sony – блок кінопрокату.
  • Twitter – не можна реєструвати акаунти громадянам РФ.
  • TikTok – масовий бан агресивних долбо*бів і так званих ЗМІ.
  • Toyota – звільнення 2 600 працівників.
  • UEFA – скасування фіналу ЛЧ у Пітері, заборона всім клубам на участь у ЛЧ та ЛЄ, розрив контракту з генеральним спонсором "Газпром".
  • UPS – повна заборона поставок.
  • Universal pictures – блок кінопрокату.
  • Visa – блокування банків під санкціями.
  • Volvo – виходять з РФ.
  • Yandex – виключення акцій компанії з котирувань на NY біржі.
  • YouTube – блокування сотень РФ каналів та їх монетизації.
  • Warner Bros – скасування всього кінопрокату.
  • Webmoney – заборона транзакцій.
  • Wolkswagen – виходять з країни.
  • Zoom – відкликання ліцензій на розробку ПЗ.

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