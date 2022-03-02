Навіть цей, неповний, його непогано доводити до відома тих, хто ще не врубався, "що накоїв" їх президент не тільки для чужих, а й для "рідненьких".

Цікаво Російські матері чекають на тисячі "похоронок"

Хто "покинув" Росію

Apple Pay – частковий блок.

Apple – повний вихід із ринку.

Adidas – відмова від роботи зі збірною з футболу.

Audi – виходять із ринку.

AMD – заборона постачання мікрочіпів і незабаром заборона постачання відеокарт.

Amazon – повний блок всього рітейлу.

Adobe – повний блок.

British Petrolium – вийшли з "Роснефти" 20% акцій.

BBC – відгук ліцензій на мовлення.

BMW – закриває заводи, блокує постачання.

Bolt – вихід з ринку.

Boeing – вихід з ринку.

Chevrolet – виходять з ринку.

Cannes Festival – блок РФ делегації.

Cadillac – виходять з ринку.

Carlsberg – обмеження експорту.

Cex Io – криптомайданчик банить російських користувачів.

Важливо Чому російські окупанти поводяться як варвари

Cinema 4D – не працює додаток.

Coca Cola – вихід із ринку.

Danone – вихід із ринку разом із дочірньою компанією "Простоквашино".

Disney – скасування всіх фільмів.

Dell – вихід із ринку.

Dropbox – перестане працювати у країні за кілька днів.

DHL – вихід із ринку.

Eurovision – дискваліфікація.

Ericsson – вихід із ринку.

Exxon Mobil – відкликають усіх фахівців із нафтових компаній РФ.

Etsy – блок усіх балансів на російських рахунках.

Facebook – бан акаунтів РФ ЗМІ.

FedEx – повна заборона поставок.

Formula 1 – скасування турніру в Сочі.

Ford – закриває всі магазини.

FIFA – дискваліфікація збірної на ЧС та заборона на проведення будь-яких міжнародних матчів у РФ.

Google Pay – частковий блок.

Google Maps – блок інфо для РФ.

General Motors – зупиняє експорт.

HP – заборона ввезення.

Harley Davidson – припинення постачання.

Instagram – блокування пропаганди.

Intel – заборона постачання мікрочіпів.

Jaguar – виходять з ринку.

Jooble – видалили сервіс та зробили заяву.

KUNA – вихід із ринку.

Lenovo – вихід із ринку.

LinkedIn – готуються до повного виходу із країни.

MOK – скасування всіх змагань.

Mastercard – призупинення виробництва карток, відключення кількох банків.

Maersk – зупинка постачання в/з РФ – прощавайй шмот з Aliexpress і ASOS.

Mercedes – вихід із країни.

Megogo – видалення всіх російських фільмів.

Metro – звільнення 10к працівників.

Mitsubishi – звільнення працівників 141 сервісного центру.

Microsoft Office – обговорюється широкий комплекс заходів.

Mobile World Congress – відмова акредитації для делегації з РФ.

NFT – блок коштів користувачів РФ та РБ, переказ їх грошей Україні.

NHL – повний блок для гравців із РФ.

Netflix – блок для російських підписок, зупинка виробництва РФ серіалів.

Nike – закривають усі магазини.

Nintendo – заборона на покупки у рублях.

Nestle – закриває всі 6 фабрик у РФ.

OnlyFans – закриття в країні.

Paysera – блокування.

PayPal – заморозка рахунків на виведення.

Paramount – блок кінопрокату.

Parimatch – відкликали франшизу.

Play Station – неможливо здійснити оплату.

Pornhub – заборона доступу до контенту.

Porsche – вихід із РФ.

Renault – вихід із ринку.

Samsung pay – блокування сервісу.

Snapchat – аут з апки в РФ і Білорусі.

Scania – вихід із РФ.

SpaceX – постачання Starlink Україні.

Shell – розрив контракту з "Газпромом".

Spotify – неможливість оплати передплати.

Sony – блок кінопрокату.

Twitter – не можна реєструвати акаунти громадянам РФ.

TikTok – масовий бан агресивних долбо*бів і так званих ЗМІ.

Toyota – звільнення 2 600 працівників.

UEFA – скасування фіналу ЛЧ у Пітері, заборона всім клубам на участь у ЛЧ та ЛЄ, розрив контракту з генеральним спонсором "Газпром".

UPS – повна заборона поставок.

Universal pictures – блок кінопрокату.

Visa – блокування банків під санкціями.

Volvo – виходять з РФ.

Yandex – виключення акцій компанії з котирувань на NY біржі.

YouTube – блокування сотень РФ каналів та їх монетизації.

Warner Bros – скасування всього кінопрокату.

Webmoney – заборона транзакцій.

Wolkswagen – виходять з країни.

Zoom – відкликання ліцензій на розробку ПЗ.

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