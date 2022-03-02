Навіть цей, неповний, його непогано доводити до відома тих, хто ще не врубався, "що накоїв" їх президент не тільки для чужих, а й для "рідненьких".
Цікаво Російські матері чекають на тисячі "похоронок"
Хто "покинув" Росію
- Apple Pay – частковий блок.
- Apple – повний вихід із ринку.
- Adidas – відмова від роботи зі збірною з футболу.
- Audi – виходять із ринку.
- AMD – заборона постачання мікрочіпів і незабаром заборона постачання відеокарт.
- Amazon – повний блок всього рітейлу.
- Adobe – повний блок.
- British Petrolium – вийшли з "Роснефти" 20% акцій.
- BBC – відгук ліцензій на мовлення.
- BMW – закриває заводи, блокує постачання.
- Bolt – вихід з ринку.
- Boeing – вихід з ринку.
- Chevrolet – виходять з ринку.
- Cannes Festival – блок РФ делегації.
- Cadillac – виходять з ринку.
- Carlsberg – обмеження експорту.
- Cex Io – криптомайданчик банить російських користувачів.
Важливо Чому російські окупанти поводяться як варвари
- Cinema 4D – не працює додаток.
- Coca Cola – вихід із ринку.
- Danone – вихід із ринку разом із дочірньою компанією "Простоквашино".
- Disney – скасування всіх фільмів.
- Dell – вихід із ринку.
- Dropbox – перестане працювати у країні за кілька днів.
- DHL – вихід із ринку.
- Eurovision – дискваліфікація.
- Ericsson – вихід із ринку.
- Exxon Mobil – відкликають усіх фахівців із нафтових компаній РФ.
- Etsy – блок усіх балансів на російських рахунках.
- Facebook – бан акаунтів РФ ЗМІ.
- FedEx – повна заборона поставок.
- Formula 1 – скасування турніру в Сочі.
- Ford – закриває всі магазини.
- FIFA – дискваліфікація збірної на ЧС та заборона на проведення будь-яких міжнародних матчів у РФ.
- Google Pay – частковий блок.
- Google Maps – блок інфо для РФ.
- General Motors – зупиняє експорт.
- HP – заборона ввезення.
- Harley Davidson – припинення постачання.
- Instagram – блокування пропаганди.
- Intel – заборона постачання мікрочіпів.
- Jaguar – виходять з ринку.
- Jooble – видалили сервіс та зробили заяву.
- KUNA – вихід із ринку.
- Lenovo – вихід із ринку.
- LinkedIn – готуються до повного виходу із країни.
- MOK – скасування всіх змагань.
- Mastercard – призупинення виробництва карток, відключення кількох банків.
- Maersk – зупинка постачання в/з РФ – прощавайй шмот з Aliexpress і ASOS.
- Mercedes – вихід із країни.
- Megogo – видалення всіх російських фільмів.
- Metro – звільнення 10к працівників.
- Mitsubishi – звільнення працівників 141 сервісного центру.
- Microsoft Office – обговорюється широкий комплекс заходів.
- Mobile World Congress – відмова акредитації для делегації з РФ.
- NFT – блок коштів користувачів РФ та РБ, переказ їх грошей Україні.
- NHL – повний блок для гравців із РФ.
- Netflix – блок для російських підписок, зупинка виробництва РФ серіалів.
- Nike – закривають усі магазини.
- Nintendo – заборона на покупки у рублях.
- Nestle – закриває всі 6 фабрик у РФ.
- OnlyFans – закриття в країні.
- Paysera – блокування.
- PayPal – заморозка рахунків на виведення.
- Paramount – блок кінопрокату.
- Parimatch – відкликали франшизу.
- Play Station – неможливо здійснити оплату.
- Pornhub – заборона доступу до контенту.
- Porsche – вихід із РФ.
- Renault – вихід із ринку.
- Samsung pay – блокування сервісу.
- Snapchat – аут з апки в РФ і Білорусі.
- Scania – вихід із РФ.
- SpaceX – постачання Starlink Україні.
- Shell – розрив контракту з "Газпромом".
- Spotify – неможливість оплати передплати.
- Sony – блок кінопрокату.
- Twitter – не можна реєструвати акаунти громадянам РФ.
- TikTok – масовий бан агресивних долбо*бів і так званих ЗМІ.
- Toyota – звільнення 2 600 працівників.
- UEFA – скасування фіналу ЛЧ у Пітері, заборона всім клубам на участь у ЛЧ та ЛЄ, розрив контракту з генеральним спонсором "Газпром".
- UPS – повна заборона поставок.
- Universal pictures – блок кінопрокату.
- Visa – блокування банків під санкціями.
- Volvo – виходять з РФ.
- Yandex – виключення акцій компанії з котирувань на NY біржі.
- YouTube – блокування сотень РФ каналів та їх монетизації.
- Warner Bros – скасування всього кінопрокату.
- Webmoney – заборона транзакцій.
- Wolkswagen – виходять з країни.
- Zoom – відкликання ліцензій на розробку ПЗ.
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