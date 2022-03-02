Музей Приймаченко уничтожили. Бабий Яр обстреляли. Разрушили уникальную Площадь Свободы в Харькове. Все это – без понятных сугубо военных целей.
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И вообще без понятных целей, кроме одной – тупо уничтожать все подряд и упиваться этим.
Не шизофрения, а план
На этом фоне информация о планах уничтожения Софии Киевской уже не кажется шизофреническим бредом, а действительно может быть частью "Генерального плана" по принуждению нас к капитуляции путем уничтожения, в частности, и культурного наследия.
Кобзарь в Бородянке – свидетель преступлений оккупантов / соцсети
Вот от какой орды мы сейчас сами прикрываем Европу. Там бы им, конечно, тоже было бы где "погулять".