Глава Министерства обороны Украины Алексей Резников отметил, что враг атакует, однако украинская армия несокрушима, она защищает родную землю.
Читайте также Россия напала на Украину: хронология основных событий
Режим тотальной обороны в Украине
Резников сообщил, что Украина переходит в режим тотальной обороны.
Все, кто готов и умеет держать оружие, может прямо сейчас встать в ряды Сил территориальной обороны Вооруженных сил Украины в вашем регионе,
– написал министр.
Он добавил: чтобы получить оружие, нужно обратиться непосредственно к бригадам и батальонам Сил теробороны в регионе. С собой следует иметь только паспорт.