Глава Міністерства оборони України Олексій Резніков наголосив, що ворог атакує, однак українська армія незламна, вона захищає рідну землю.

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Режим тотальної оборони в Україні

Резніков повідомив, що Україна переходить у режим тотальної оборони.

Усі, хто готовий і вміє тримати зброю, може просто зараз стати до лав Сил територіальної оборони Збройних сил України у вашому регіоні,

– написав міністр.

Він додав: щоб отримати зброю, потрібно звернутися безпосередньо до бригад та батальйонів Сил тероборони у регіоні. Зі собою слід мати тільки паспорт.

Важливо! Росія вранці 24 лютого відкрито розпочала війну проти України та завдає ударів майже по всіх областях. Однак Збройні сили дають відсіч. Зокрема, у зоні ООС збили ворожих 5 літаків та вертоліт. Ми – під надійним захистом наших військових. Міжнародні партнери підтримують Україну і накладають санкції на Росію. Зберігаймо спокій, читаймо перевірені новини та вірмо в ЗСУ!