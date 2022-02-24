Глава Міністерства оборони України Олексій Резніков наголосив, що ворог атакує, однак українська армія незламна, вона захищає рідну землю.
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Режим тотальної оборони в Україні
Резніков повідомив, що Україна переходить у режим тотальної оборони.
Усі, хто готовий і вміє тримати зброю, може просто зараз стати до лав Сил територіальної оборони Збройних сил України у вашому регіоні,
– написав міністр.
Він додав: щоб отримати зброю, потрібно звернутися безпосередньо до бригад та батальйонів Сил тероборони у регіоні. Зі собою слід мати тільки паспорт.