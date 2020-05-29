Украина планирует снять запрет на въезд иностранцев: детали

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина планирует снять запрет на въезд иностранцев. Новые послабления правительство планирует воплотить в очередной смене карантинных ограничений.

Наразі є потреба знімати обмеження на рух через кордон, підкреслив Дмитро Кулеба на пресконференції зі своїм угорським колегою Петером Сійярто. Останній опублікував відео зустрічі у своєму фейсбуці.

До слова Уряд дозволив роботу 66 пунктів пропуску на кордонах: їх відкриють 29 травня

За словами українського міністра, перший крок у цьому напрямку Україна вже здійснила. Він розповів про відкриття частини контрольно-пропускних пунктів на кордоні.

Тут мовиться про 66 пунктів пропуску, які запрацювали цієї ночі. Усі вони розташовані на кордоні з Молдовою, Угорщиною, Польщею, Словаччиною і Румунією. Водночас через активне поширення коронавірусу в Білорусі й Росії на кордонах з ними досі діють більш жорсткі обмеження.

Ми маємо вирішити питання в'їзду в Україну іноземців. Він не буде безконтрольним, але нові правила дозволять відновити рух через кордон,

– розповів Дмитро Кулеба.

Що відомо про заборону на в'їзд іноземців?Її запровадили разом з карантином, який почав діяти з 12 березня 2020 року. Вона передбачала, що в'їзд було заборонено більшості іноземців. Винятками були дипломати, члени сімей українців, а також ті, хто мають посвідку на проживання у нашій державі.

Варіанти відновлення в'їзду: коротко

За даними ЗМІ, найбільш імовірним варіантом дозволу на в'їзд, за даними ЗМІ, є проходження після перетину кордону карантину в 14 днів.

Це, фактично, означає, що в Україну поки не буде сенсу їхати туристам – лише іноземним працівникам (хоча таких не багато), студентам тощо.

В Україні налагодили доволі непогану схему відслідковування тих, хто прибув з-за кордону, зокрема через додаток Дія. Тай штраф у 17 тисяч гривень – це не малі гроші навіть для іноземців. Це близько 630 доларів або 570 євро.