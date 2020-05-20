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Правительство возобновило работу 66 пунктов пропуска на границах

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Правительство возобновило работу 66 пунктов пропуска на границах
Правительство возобновило работу 66 пунктов пропуска на границах / dpsu.gov.ua

Кабинет Министров разрешил возобновить работу 66 пунктов пропуска на границе с Евросоюзом и Молдовой. Сейчас нельзя пересечь границу с Россией и Беларусью из-за сложной ситуации с коронавирусом в этих странах.

Правительство на заседании 20 мая возобновило работу пунктов пропуска на границах, сообщает 24 канал.

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Восстановление работы части пунктов пропуска

Реализация проекта восстановит полноценное движение на границе с Польшей, Венгрией, Словакией, Румынией и Молдовой, заявил министр внутренних дел Арсен Аваков.

Предполагается восстановить движение в 66 пунктах пропуска на границах с Евросоюзом и Республикой Молдова,
– отметил Аваков.

По его словам, закрытыми пока остаются пункты пропуска на границе с Россией и Беларусью из-за эпидемиологической ситуации там.

Ограничения на границах: основное

  • С 16 марта из-за угрозы распространения коронавируса Украина запретила въезд иностранцам (кроме тех, которые имеют право на проживание). С 17 марта прекратили международное железнодорожное, автобусное и авиасообщение. А уже 27 марта Украина полностью закрыла свои границы для пассажирского движения.
  • Временно прекратили работать 123 пункта пропуска вдоль всей границы Украины. Рабочими оставили только 20 КПП.
  • Все пешие пункты пропуска были закрыты. Попасть в Украину можно было только на авто.
  • В ночь на 16 мая на границе с Польшей возобновил свою работу пешеходный пункт пропуска "Шегини".
Автор: Наталия Пристанская
Теги: Новости Украины Кабинет Министров Украины Коронавирус в Украине Карантин в Украине 2020 Евросоюз Новости Беларуси Арсен Аваков Новости России Путешествия
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