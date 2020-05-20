Правительство возобновило работу 66 пунктов пропуска на границах

Кабинет Министров разрешил возобновить работу 66 пунктов пропуска на границе с Евросоюзом и Молдовой. Сейчас нельзя пересечь границу с Россией и Беларусью из-за сложной ситуации с коронавирусом в этих странах.

Правительство на заседании 20 мая возобновило работу пунктов пропуска на границах, сообщает 24 канал. Читайте также Правительство снова ослабило карантин: что заработает и разрешат с 22 мая Восстановление работы части пунктов пропуска Реализация проекта восстановит полноценное движение на границе с Польшей, Венгрией, Словакией, Румынией и Молдовой, заявил министр внутренних дел Арсен Аваков. Предполагается восстановить движение в 66 пунктах пропуска на границах с Евросоюзом и Республикой Молдова,

– отметил Аваков. По его словам, закрытыми пока остаются пункты пропуска на границе с Россией и Беларусью из-за эпидемиологической ситуации там. Ограничения на границах: основное С 16 марта из-за угрозы распространения коронавируса Украина запретила въезд иностранцам (кроме тех, которые имеют право на проживание). С 17 марта прекратили международное железнодорожное, автобусное и авиасообщение . А уже 27 марта Украина полностью закрыла свои границы для пассажирского движения.

из-за угрозы распространения коронавируса Украина (кроме тех, которые имеют право на проживание). . А уже для пассажирского движения. Временно прекратили работать 123 пункта пропуска вдоль всей границы Украины . Рабочими оставили только 20 КПП .

. Рабочими оставили только . Все пешие пункты пропуска были закрыты. Попасть в Украину можно было только на авто.

В ночь на 16 мая на границе с Польшей возобновил свою работу пешеходный пункт пропуска "Шегини".