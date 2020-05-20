Правительство возобновило работу 66 пунктов пропуска на границах
Кабинет Министров разрешил возобновить работу 66 пунктов пропуска на границе с Евросоюзом и Молдовой. Сейчас нельзя пересечь границу с Россией и Беларусью из-за сложной ситуации с коронавирусом в этих странах.
Правительство на заседании 20 мая возобновило работу пунктов пропуска на границах, сообщает 24 канал.
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Восстановление работы части пунктов пропуска
Реализация проекта восстановит полноценное движение на границе с Польшей, Венгрией, Словакией, Румынией и Молдовой, заявил министр внутренних дел Арсен Аваков.
Предполагается восстановить движение в 66 пунктах пропуска на границах с Евросоюзом и Республикой Молдова,
– отметил Аваков.
По его словам, закрытыми пока остаются пункты пропуска на границе с Россией и Беларусью из-за эпидемиологической ситуации там.
Ограничения на границах: основное
- С 16 марта из-за угрозы распространения коронавируса Украина запретила въезд иностранцам (кроме тех, которые имеют право на проживание). С 17 марта прекратили международное железнодорожное, автобусное и авиасообщение. А уже 27 марта Украина полностью закрыла свои границы для пассажирского движения.
- Временно прекратили работать 123 пункта пропуска вдоль всей границы Украины. Рабочими оставили только 20 КПП.
- Все пешие пункты пропуска были закрыты. Попасть в Украину можно было только на авто.
- В ночь на 16 мая на границе с Польшей возобновил свою работу пешеходный пункт пропуска "Шегини".