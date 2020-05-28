Открытие 66 пунктов пропуска на границе: точная дата

Еще 20 мая Кабинет Министров разрешил возобновить работу 66 пунктов пропуска на украинской границе. Однако это решение вступит в силу только ночью 28 мая.

Пункты пропуска на границе со странами Европейского Союза и Молдовой откроются с 00:00 29 мая. Об этом в комментарии "РБК-Украина" сообщил пресс-секретарь Государственной пограничной службы Андрей Демченко.

Ранее Правительство разрешило работу 66 пунктов пропуска на границах, но они не заработали

Какие КПП откроют

66 контрольно-пропускных пунктов, которые вынужденно закрыли из-за карантина, возобновят работу. Между тем 56 других пунктов пропуска остаются закрытыми, отметил Демченко. Он уточнил, с украинской стороны будет открыт пропуск на КПП на границе с Польшей, Словакией, Венгрией, Румынией и Молдовой.

Однако, Демченко допустил, что не все пограничные пункты смежных государств успеют также возобновить работу с 29 мая.

Украинская сторона будет готова осуществлять контроль в этих дополнительно открытых пунктах пропуска... Будут ли они полноценно функционировать, можно будет говорить только завтра или на следующий день. Не исключено, что соседние страны с 00:00 также откроют все эти направления со своей стороны,

– подчеркнул Демченко.

КПП на границе с Россией и Беларусью будут оставаться закрытыми из-за ситуации с коронавирусом в этих странах.

Почему КПП не открыли раньше

20 мая Кабинет Министров Украины заявил, что позволит открыть пункты пропуска. Однако, до 29 мая так и не обнародовал это решение. Без него пограничники не могли запустить 66 КПП, о которых было заявлено.

"Пограничники готовы к выполнению задач на всех этих направлениях, это произойдет, как только решение будет обнародовано", – прокомментировал ситуацию Андрей Демченко изданию "Украинская правда".