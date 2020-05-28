Відкриття 66 пунктів пропуску на кордоні: точна дата

Ще 20 травня Кабінет Міністрів дозволив відновити роботу 66 пунктів пропуску на українському кордоні. Однак це рішення набуде чинності лише вночі 29 травня.

Пункти пропуску на кордоні з країнами Європейського Союзу і Молдовою відкриються з 00:00 29 травня. Про це в коментарі "РБК-Україна" повідомив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко.

Раніше Уряд дозволив роботу 66 пунктів пропуску на кордонах, але вони не запрацювали

Які КПП відкриють

66 контрольно-перепускних пунктів, які вимушено закрили через карантин відновлять роботу. Тим часом 56 інших пунктів пропуску залишаються закритими, зазначив Демченко. Він уточнив, з української сторони буде відкрито пропуск на КПП на кордоні з Польщею, Словаччиною, Угорщиною, Румунією і Молдовою.

Однак, Демченко допустив, що не всі прикордонні пункти суміжних країн встигнуть також відновити роботу з 29 травня.

Чи будуть вони повноцінно функціонувати, можна буде говорити тільки завтра або на наступний день. Не виключено, що сусідні країни з 00:00 також відкриють всі ці напрямки зі свого боку,

– підкреслив Демченко.

КПП на кордоні з Росією та Білоруссю залишатимуться закритими через ситуацію із коронавірусом у цих країнах.

Чому КПП не відкрили раніше

20 травня Кабінет Міністрів України заявив, що дозволить відкрити пункти пропуску. Однак, до 29 травня так і не оприлюднив це рішення. Без нього прикордонники не могли запустити 66 КПП, про які було заявлено.

"Прикордонники готові до виконання завдань на всіх цих напрямках, це відбудеться, як тільки рішення буде оприлюднено", – прокоментував ситуацію Андрій Демченко виданню "Українська правда".