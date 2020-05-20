Уряд відновив роботу 66 пунктів пропуску на кордонах

Кабінет Міністрів дозволив відновити роботу 66 пунктів пропуску на кордоні з Євросоюзом та Молдовою. Наразі не можна перетнути кордон з Росією та Білоруссю через складну ситуацію з коронавірусом у цих країнах.

Уряд на засіданні 20 травня відновив роботу пунктів пропуску на кордонах, повідомляє 24 канал.

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Відновлення роботи частини пунктів пропуску

Реалізація проєкту відновить повноцінний рух на кордоні з Польщею, Угорщиною, Словаччиною, Румунією та Молдовою, заявив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

Передбачається відновити рух в 66 пунктах пропуску на кордонах з Євросоюзом і Республікою Молдова,

– зазначив Аваков.

За його словами, закритими наразі залишаються пункти пропуску на кордоні з Росією і Білоруссю через епідеміологічну ситуацію там.

Що кажуть прикордонники

Прессекретар Держприкордонслужби Андрій Демченко у коментарі 24 каналу зазначив, що конкретна дата та список КПП, які відновлять роботу, будуть відомі вже після оприлюднення рішення уряду.

За його словами, наразі Держприкордонслужба інформуватиме сусідні країни про відновлення роботи пунктів пропуску в Україні.

Демченко також наголосив, що можливість повноцінної роботи КПП залежить і від рішень країн, з якими межує Україна.

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