Тем более, как ведет сейчас Российская Федерация против Украины. Но ничего нет вечного в этом мире. И это пройдет.

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Задача Украины

Наша задача – мужественно пройти этот путь и отстоять свое государство. Да, мы платим высокую цену – жизнь наших людей. Да, нам всем очень больно слышать ежедневно новости о попадании российских ракет в цели и о погибших.

Да, хочется закрыть глаза, уши и где-то переждать это безумие. Но выбор в этом поединке невелик – либо мы их, либо они нас.

Утрата людей и временная оккупация территорий – это неизбежные обстоятельства в столь тяжелой войне.

Важно Дальше так продолжаться не может: надо действовать на опережение

Вместе с тем, мы:

наносим большие потери врагу;

максимально, по возможности, сдерживаем продвижение врага;

освобождаем занятые врагом территории.

Поэтому только общая проактивная позиция и нас ничего не должно останавливать или ослаблять на пути к победе.

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