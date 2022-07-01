Тим більше така, як веде зараз Російська Федерація проти України. Але нічого немає вічного в цьому світі. І це мине.

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Задача України

Наша задача – мужньо пройти цей шлях і відстояти свою державу. Так, ми платимо високу ціну – життя наших людей. Так, нам всім дуже боляче чути щодня новини про попадання російських ракет в цілі та про загиблих.

Так, хочеться закрити очі, вуха і десь перечекати це безумство. Але вибір у цьому двобої невеликий – або ми їх, або вони нас.

Втрата людей і тимчасова окупація територій – це неминучі обставини у такій важкій війні.

Важливо Далі так тривати не може: треба діяти на випередження

Разом з тим, ми:

завдаємо великих втрат ворогу;

максимально, наскільки це можливо, стримуємо просування ворога;

звільняємо зайняті ворогом території.

Тому, тільки спільна проактивна позиція і нас нічого не повинно зупиняти чи ослабляти на шляху до перемоги.

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