Летняя жара 17 августа оставила часть областей, там прогнозируют осадки и похолодание. В то же время в других регионах все еще будет сухо и жарко.

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Непогоду прогнозируют на Западе

Синоптики предупреждают, что холодный атмосферный фронт вызовет грозы в западных областях, а также на Житомирщине и Винничине.

Местами ожидают шквальный ветер, который разгоняется до 15 – 20 метров за секунду.

Самой сложной синоптическая ситуация будет во Львовской и Ровненской областях. Там шквалы составят 25-28 метров в секунду. В этих областях объявили II уровень опасности – оранжевый.

Температура воздуха опустится до +23..+ 26 градусов на Западе, при этом в Житомирской и Винницкой областях будет теплее – +30...+32 градуса.

К слову, на остальных территориях дождей не ожидают, столбики термометров будут достигать от +28 до +32 градусов.



В части областей прогнозируют грозы и шквалы / Скриншот с сайта Гидрометцентра

Пожарная опасность

Кроме того, в большинстве областей 17 августа будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

в северных,

центральных,

Харьковской,

Луганской,

Тернопольской,

Хмельницкой,

Черновицкой областях.



В части областей прогнозируют грозы и шквалы / Скриншот с сайта Гидрометцентра

Обратите внимание! На Львовщине и в самом областном центре дожди начали падать в ночь на 17 августа. Они нанесли местным жителям немало бед. А утром львовяне могли увидеть уникальное зрелище: облако "грозовой воротник" – обобщенное название разновидностей кучево-дождевых облаков, которые выглядят как длинный вал. Облако накрыло город и вызвало очередную непогоду.