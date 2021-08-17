Літня спека 17 серпня залишила частину областей, там прогнозують опади та похолодання. Водночас в інших регіонах все ще буде сухо та спекотно.
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Негоду прогнозують на Заході
Синоптики попереджають, що холодний атмосферний фронт спричинить грози у західних областях, а також на Житомирщині та Вінниччині.
Місцями очікують шквальний вітер, який розганятиметься до 15 – 20 метрів за секунду.
Найскладнішою синоптична ситуація буде у Львівській та Рівненській областях. Там шквали становитимуть 25 – 28 метрів за секунду. У цих областях оголосили ІІ рівень небезпечності – помаранчевий.
Температура повітря опуститься до +23..+26 градусів на Заході, натомість у Житомирській і Вінницькій областях буде тепліше – +30…+32 градуси.
До слова, на решті територій дощів не очікують, стовпчики термометрів сягатимуть від +28 до +32 градусів.
У частині областей прогнозують грози та шквали / Скриншот зі сайту Укргідрометцентру
Пожежна небезпека
Крім того, у більшості областей 17 серпня переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.
- у північних,
- центральних,
- Харківській,
- Луганській,
- Тернопільській,
- Хмельницькій,
- Чернівецькій областях.
У частині областей прогнозують грози та шквали / Скриншот зі сайту Укргідрометцентру