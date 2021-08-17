Літня спека 17 серпня залишила частину областей, там прогнозують опади та похолодання. Водночас в інших регіонах все ще буде сухо та спекотно.

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Негоду прогнозують на Заході

Синоптики попереджають, що холодний атмосферний фронт спричинить грози у західних областях, а також на Житомирщині та Вінниччині.

Місцями очікують шквальний вітер, який розганятиметься до 15 – 20 метрів за секунду.

Найскладнішою синоптична ситуація буде у Львівській та Рівненській областях. Там шквали становитимуть 25 – 28 метрів за секунду. У цих областях оголосили ІІ рівень небезпечності – помаранчевий.

Температура повітря опуститься до +23..+26 градусів на Заході, натомість у Житомирській і Вінницькій областях буде тепліше – +30…+32 градуси.

До слова, на решті територій дощів не очікують, стовпчики термометрів сягатимуть від +28 до +32 градусів.



У частині областей прогнозують грози та шквали / Скриншот зі сайту Укргідрометцентру

Пожежна небезпека

Крім того, у більшості областей 17 серпня переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

у північних,

центральних,

Харківській,

Луганській,

Тернопільській,

Хмельницькій,

Чернівецькій областях.



У частині областей прогнозують грози та шквали / Скриншот зі сайту Укргідрометцентру

Зверніть увагу! На Львівщині та в самому обласному центрі дощі почали падати у ніч на 17 серпня. Вони завдали місцевим жителям чимало лиха. А вранці львів'яни могли побачити унікальне видовище: хмару "грозовий комір" – узагальнена назва різновидів купчасто-дощових хмар, які виглядають, як довгий вал. Хмара накрила місто та спричинила чергову негоду.