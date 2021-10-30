Синоптики сразу же обратились к водителям и призвали их быть осторожными на дорогах.
Важно По-осеннему тепло и солнечно: прогноз погоды на выходные 30 – 31 октября
Так, в отдельных регионах видимость на дорогах будет ограничена до 200 – 500 метров. Из-за этого в Укргидрометцентре объявили первый уровень опасности.
Туманы продержатся в таких областях:
- Киевская,
- Черниговская,
- Сумская,
- Черкасская,
- Полтавская,
- Кировоградская,
- Днепропетровская,
- Харьковская,
- Луганская.
В Киеве синоптики также прогнозируют туман в течение суток.
Туман накрыл столицу / Фото 24 канал (Ирина Вихрущ), "Общественное радио"
Туман в Украине 30 октября / Фото Укргидрометцентра
Предостережения для водителей
Специалисты рекомендуют водителям во время управления автомобилем в тумане следовать следующим советам:
- снизить скорость движения;
- при наличии противотуманных фар включить их совместно с ближним светом;
- держать безопасную дистанцию с другими автомобилями;
- при остановке включить аварийную световую сигнализацию;
- избегать резких маневров на дороге.
Погода в Украине 30 октября
В субботу, 30 октября, на всей территории Украины будет сухая и теплая погода с переменной облачностью. Температура воздуха днем местами достигнет до + 18 градусов.
На западе столбики термометра покажут днем +15...+ 18, а в северных областях ожидается до +11...+13 градусов. На востоке страны синоптики днем прогнозируют до +11...+ 14, на юге – +12...+14 градусов.