Синоптики одразу ж звернулися до водіїв та закликали їх бути обережними на дорогах.

Важливо По-осінньому тепло та сонячно: прогноз погоди на вихідні 30 – 31 жовтня

Так, в окремих регіонах видимість на дорогах буде обмежена до 200 – 500 метрів. Через це в Укргідрометцентрі оголосили перший рівень небезпеки.

Тумани протримаються в таких областях:

Київська,

Чернігівська,

Сумська,

Черкаська,

Полтавська,

Кіровоградська,

Дніпропетровська,

Харківська,

Луганська.

У Києві синоптики також прогнозують туман протягом доби.

Туман накрив столицю / Фото 24 канал (Ірина Вихрущ), "Громадське радіо"



Туман в Україні 30 жовтня / Фото Укргідрометцентру

Застереження для водіїв

Фахівці рекомендують водіям під час керування автомобілем у тумані дотримуватися наступних порад:

знизити швидкість руху;

при наявності протитуманних фар увімкнути їх спільно з ближнім світлом;

тримати безпечну дистанцію з іншими автомобілями;

при зупинці увімкнути аварійну світлову сигналізацію;

уникати різких маневрів на дорозі.

Погода в Україні 30 жовтня

У суботу, 30 жовтня, на всій території України буде суха та тепла погода з мінливою хмарністю. Температура повітря вдень місцями сягне до +18 градусів.

На заході стовпчики термометра покажуть вдень +15...+18, а у північних областях очікується до +11...+13 градусів. На сході країни синоптики вдень прогнозують до +11...+14, на півдні – +12...+14 градусів.