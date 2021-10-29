Так, остання субота жовтня тішитиме українців погодою. Синоптики обіцяють сприятливу ситуацію в областях.
До теми По-осінньому тепло та сонячно: прогноз погоди на вихідні 30 – 31 жовтня
Що прогнозують на суботу
Найнижча температура повітря сягатиме +11...+13 градусів. Її зможуть відчути жителі Сумщини, Харківщини, Полтавщини та Луганщини. Трішки вищі градуси прогнозують на Півдні, Півночі та у Центрі. Натомість найтепліше у суботу буде на Заході. Стовпчики термометрів показуватимуть від +14 до +18 градусів. Вночі морозів не буде. У західних областях – +2...+4, у східних й південних – +5...+7.
Пориви вітру сягатимуть 5 – 10 метрів за секунду. Синоптикиня Наталка Діденко теж підтвердила, що погода на вихідні буде чудовою.
Сонце, тумани, багато ще красивого листя на деревах і під ногами. Тепло. Не буду розбавляти сухою прозою цифр та специфічних термінів славну погоду найближчих вихідних. Вибирайтесь на повітря,
– наголосила Діденко.
Яка погода буде у Києві
У столиці теж прогнозують сонце й тепло. Температура повітря вдень буде +12...+14 градусів, вночі – +6...+8.
Погода у містах України 29 жовтня
Ужгород – +16...+18
Львів – +16...+18
Івано-Франківськ – +15...+17
Тернопіль – +15...+17
Чернівці – +15...+17
Хмельницький – +14...+16
Луцьк – +15...+17
Рівне – +14...+16
Житомир – +12...+14
Вінниця – +12...+14
Одеса – +12...+14
Миколаїв – +12...+14
Херсон – +12...+14
Сімферополь – +12...+14
Кропивницький – +12...+14
Черкаси – +12...+14
Чернігів – +12...+14
Суми – +11...+13
Полтава – +11...+13
Дніпро – +12...+14
Запоріжжя – +12...+14
Донецьк – +11...+13
Луганськ – +11...+13
Харків – +11...+13
Київ – +12...+14
Прогноз погоди на 30 жовтня / Карта Укргідрометцентру
Текст поста Наталки Діденко:
Аж Апельмон дивується, якими чудовими обіцяють бути завершальні вихідні жовтня, зрілої осені.
30 – 31 жовтня – сонце, тумани, багато ще красивого листя на деревах і під ногами. Тепло.
Не буду розбавляти сухою прозою цифр та специфічних термінів славну погоду найближчих вихідних. Вибирайтесь на повітря. Все буде добре.