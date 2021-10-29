Так, остання субота жовтня тішитиме українців погодою. Синоптики обіцяють сприятливу ситуацію в областях.

До теми По-осінньому тепло та сонячно: прогноз погоди на вихідні 30 – 31 жовтня

Що прогнозують на суботу

Найнижча температура повітря сягатиме +11...+13 градусів. Її зможуть відчути жителі Сумщини, Харківщини, Полтавщини та Луганщини. Трішки вищі градуси прогнозують на Півдні, Півночі та у Центрі. Натомість найтепліше у суботу буде на Заході. Стовпчики термометрів показуватимуть від +14 до +18 градусів. Вночі морозів не буде. У західних областях – +2...+4, у східних й південних – +5...+7.

Пориви вітру сягатимуть 5 – 10 метрів за секунду. Синоптикиня Наталка Діденко теж підтвердила, що погода на вихідні буде чудовою.

Сонце, тумани, багато ще красивого листя на деревах і під ногами. Тепло. Не буду розбавляти сухою прозою цифр та специфічних термінів славну погоду найближчих вихідних. Вибирайтесь на повітря,

– наголосила Діденко.

Яка погода буде у Києві

У столиці теж прогнозують сонце й тепло. Температура повітря вдень буде +12...+14 градусів, вночі – +6...+8.

Погода у містах України 29 жовтня

Ужгород – +16...+18

Львів – +16...+18

Івано-Франківськ – +15...+17

Тернопіль – +15...+17

Чернівці – +15...+17

Хмельницький – +14...+16

Луцьк – +15...+17

Рівне – +14...+16

Житомир – +12...+14

Вінниця – +12...+14

Одеса – +12...+14

Миколаїв – +12...+14

Херсон – +12...+14

Сімферополь – +12...+14

Кропивницький – +12...+14

Черкаси – +12...+14

Чернігів – +12...+14

Суми – +11...+13

Полтава – +11...+13

Дніпро – +12...+14

Запоріжжя – +12...+14

Донецьк – +11...+13

Луганськ – +11...+13

Харків – +11...+13

Київ – +12...+14



Прогноз погоди на 30 жовтня / Карта Укргідрометцентру

Текст поста Наталки Діденко:

Аж Апельмон дивується, якими чудовими обіцяють бути завершальні вихідні жовтня, зрілої осені.

30 – 31 жовтня – сонце, тумани, багато ще красивого листя на деревах і під ногами. Тепло.

Не буду розбавляти сухою прозою цифр та специфічних термінів славну погоду найближчих вихідних. Вибирайтесь на повітря. Все буде добре.