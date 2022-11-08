Об этом 24 каналу рассказал фактчекер StopFake Александр Замковой. Победы проходят благодаря работе военно-политического руководства Украины на информационном фронте и СМИ.

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Эмоциональные факторы

Он считает, что важное влияние на формирование определенных нарративов имеют также эмоциональные факторы.

Украина кровоточит, она менее вооружена, чем Россия. Это очень влияет эмоционально, потому что люди понимают, кто здесь жертва, а кто – агрессор,

– отметил собеседник.

Россия пытается воспользоваться этой ситуацией в свою пользу. Она распространяет культурные и исторические фейки с целью доказать: Россия имеет право делать такое с Украиной.



Замковой рассказал об опросе, который недавно был опубликован в Германии. По его результатам:

18% жителей страны соглашаются с тем, что Путин борется с мировой элитой, которая за кулисами дергает веревки и руководит мировыми процессами.

19% утверждают, что НАТО спровоцировало Россию на нападение на Украину.



"Эти нарративы уже могут повлиять и влияют на общественное мнение, и именно с ними нужно работать", – отмечает аналитик.



Ведь сегодня у Украины есть поддержка. Конечно, возникнет вопрос о возможных переговорах, как дальше будут развиваться события в Украине, такие маркеры сыграют свою роль.



Европейская общественность обязательно будет об этом говорить. И если сейчас эти нарративы укоренятся в сознании европейцев, то потом их мнения повлияют на серьезные решения – и военную поддержку Украины, в том числе.

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