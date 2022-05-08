В настоящее время аналитики выявили 88 таких телеграмм-каналов, однако специалисты предполагают, что их гораздо больше. Об этом 24 канала рассказала аналитика "Детектор Медиа" Ксения Илюк.

К теме Россия лжет о победе под Змеиным: видеодоказательство, как ВСУ уничтожают врага на острове

"Пророссийские телеграмм-каналы создали после 24 февраля, 25 – 26. С севера до юга Украины", – подчеркнула она.

Телеграмм-каналы оккупантов существуют не только в населенных пунктах, которые России удалось временно оккупировать, но даже на территориях, где им этого не удалось, как отметила Илюк.

Как работают пророссийские каналы

По ее словам, чаще всего пророссийские телеграмм-каналы оккупанты называют названием населенного пункта и приложением "ру". Оккупанты создали такие ресурсы почти на каждый городок в некоторых областях Украины.

Больше всего вражеских телеграмм-каналов аналитики обнаружили в Запорожской области, многие – в Киевской области. Как объяснила Илюк, они продолжают работать до сих пор, даже несмотря на то, что Россия вывела свои войска из Киевской области.

Сейчас россияне в большинстве своем выкладывают стандартные для российских пропагандистов мессиджи, которые они распространяют уже годами, как в соцсетях, так и на телевидении.

После 24 февраля оккупанты создали десятки телеграмм-каналов: смотрите видео

Заметим, к сожалению, как рассказала аналитика, руководство Telegram до сих пор никак не отреагировало на обнаруженные пропагандистские каналы.

Как распознавать такие телеграммы

Ксения Илюк рассказала также, как легко распознать пропагандистские телеграмм-каналы россиян. Первым "маркером" является анонимный источник. Такая информация должна сразу настораживать читателей.

Еще один "колокольчик", помогающий выявить пророссийские каналы, использование авторами утверждений, вроде "инсайдерская информация" или "мы услышали".

Интересно Миротворцы, лжецы и дух Жириновского: зачем Россия придумала "агрессию Польши против Украины"

Как отметила аналитик, оккупанты часто распространяют сообщения из одного своего телеграмма в другой, чтобы делать видимость "разных мнений". Однако в действительности они администрируются одним человеком.

Они создают внутри телеграмма этакие медиаимперии,

– добавила Илюк.

Подробнее о расследовании "Детектор Медиа" относительно вражеских телеграмм-каналов, статистику, где используют их больше всего и как предотвратить российскую пропаганду – узнайте по ссылке.

Пропаганда России: что нужно знать