Наразі аналітики виявили 88 таких телеграм-каналів, однак фахівці припускають, що їх значно більше. Про це 24 каналу розповіла аналітикиня "Детектор Медіа" Ксенія Ілюк.
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"Проросійські телеграм-канали створили після 24 лютого, 25 – 26. З півночі до півдня України", – наголосила вона.
Телеграм-канали окупантів існують не лише у населених пунктах, які Росії вдалось тимчасово окупувати, але навіть на територіях, де їм цього не вдалось, як зазначила Ілюк.
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Як працюють проросійські канали
За її словами, найчастіше проросійські телеграм-канали окупанти називають назвою населеного пункту та додатком "ру". Окупанти створили такі ресурси майже на кожне містечко в деяких областях України.
Найбільше ворожих телеграм-каналів аналітики виявили у Запорізькій області, чимало – на Київщині. Як пояснила Ілюк, вони продовжують працювати досі, навіть попри те, що Росія вивела свої війська з Київської області.
Зараз росіяни здебільшого розповсюджують стандартні для російських пропагандистів месиджі, які вони поширюють вже роками, як у соцмережах, так і на телебаченні.
Після 24 лютого окупанти створили десятки телеграм-каналів: дивіться відео
Зауважимо, на жаль, як розповіла аналітикиня, керівництво Telegram досі ніяк не відреагували на виявлені пропагандистські канали.
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Як розпізнавати такі телеграми
Ксенія Ілюк розповіла також, як можна легко розпізнати пропагандистські телеграм-канали росіян. Першим "маркером" є анонімне джерело. Така інформація має відразу насторожувати читачів.
Ще один "дзвіночок", який допомагає виявити проросійські канали, використання авторами тверджень, на кшталт "інсайдерська інформація" або "ми почули".
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Як зауважила аналітикиня, окупанти часто поширюють дописи з одного свого телеграму в інший, аби робити видимість "різних думок". Однак насправді вони адмініструються однією людиною.
Вони створюють всередині телеграму такі собі медіаімперії,
– додала Ілюк.
Детальніше про розслідування "Детектор Медіа" щодо ворожих телеграм-каналів, статистику, де використовують їх найбільше та як запобігти російській пропаганді – дізнавайтесь за посиланням.
Пропаганда Росії: що треба знати
- Голова МЗС України Дмитро Кулеба попереджав, що росіяни поширюватимуть численні фейки про Україну.
- Головна мета російських пропагандистів – зірвати постачання зброї від західних партнерів.
- Російські бойовики перебили всі інформаційні потоки для блокадного Маріуполя, тож місцеві мешканці думають, що росіяни захопили Київ та контролюють Харків.