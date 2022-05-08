Наразі аналітики виявили 88 таких телеграм-каналів, однак фахівці припускають, що їх значно більше. Про це 24 каналу розповіла аналітикиня "Детектор Медіа" Ксенія Ілюк.

До теми Росія бреше про перемогу під Зміїним: відеодоказ, як ЗСУ нищать ворога на острові

"Проросійські телеграм-канали створили після 24 лютого, 25 – 26. З півночі до півдня України", – наголосила вона.

Телеграм-канали окупантів існують не лише у населених пунктах, які Росії вдалось тимчасово окупувати, але навіть на територіях, де їм цього не вдалось, як зазначила Ілюк.

Як працюють проросійські канали

За її словами, найчастіше проросійські телеграм-канали окупанти називають назвою населеного пункту та додатком "ру". Окупанти створили такі ресурси майже на кожне містечко в деяких областях України.

Найбільше ворожих телеграм-каналів аналітики виявили у Запорізькій області, чимало – на Київщині. Як пояснила Ілюк, вони продовжують працювати досі, навіть попри те, що Росія вивела свої війська з Київської області.

Зараз росіяни здебільшого розповсюджують стандартні для російських пропагандистів месиджі, які вони поширюють вже роками, як у соцмережах, так і на телебаченні.

Після 24 лютого окупанти створили десятки телеграм-каналів: дивіться відео

Зауважимо, на жаль, як розповіла аналітикиня, керівництво Telegram досі ніяк не відреагували на виявлені пропагандистські канали.

Як розпізнавати такі телеграми

Ксенія Ілюк розповіла також, як можна легко розпізнати пропагандистські телеграм-канали росіян. Першим "маркером" є анонімне джерело. Така інформація має відразу насторожувати читачів.

Ще один "дзвіночок", який допомагає виявити проросійські канали, використання авторами тверджень, на кшталт "інсайдерська інформація" або "ми почули".

Цікаво Миротворці, брехуни і дух Жиріновського: навіщо Росія вигадала "агресію Польщі проти України"

Як зауважила аналітикиня, окупанти часто поширюють дописи з одного свого телеграму в інший, аби робити видимість "різних думок". Однак насправді вони адмініструються однією людиною.

Вони створюють всередині телеграму такі собі медіаімперії,

– додала Ілюк.

Детальніше про розслідування "Детектор Медіа" щодо ворожих телеграм-каналів, статистику, де використовують їх найбільше та як запобігти російській пропаганді – дізнавайтесь за посиланням.

Пропаганда Росії: що треба знати