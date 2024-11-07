Об угрозе для обстей актуально сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы Вооруженных сил Украины и данные мониторинговых каналов.

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21:47, 7 ноября

Карта воздушных тревог

21:44, 7 ноября

Воздушная тревога в Киеве

Киевская область фиксируют движение нескольких вражеских беспилотников:

  • 1х БпЛА вектором на Бровары.
  • 3х БпЛА через Чернобыльскую ЗВ.

Вектор – Житомирская область.

21:43, 7 ноября

Сколько дронов фиксируют в воздушном пространстве

Движение ударных БпЛА:

  • БпЛА в северо-восточной части Черниговщины, курс западный.
  • БпЛА на севере Киевщины, курс западный.
  • БпЛА на границе Черниговщины и Полтавщины, курс южный.
  • БпЛА в юго-западной части Полтавщины, курс южный.
  • БпЛА в южной части Сумщины, курс южный.
21:01, 7 ноября

В Воздушных силах предупредили о движении БпЛА в направлении Чернигова, с восточного направления.

20:50, 7 ноября

Беспилотники зафиксировали в направлении Харьковщины и Черниговщины. Ударные БпЛА двигались в направлении Чернигова, с восточного направления.

18:41, 7 ноября

Первые вражеские дроны в воздушном пространстве государства зафиксировали около 18:20. Российские дроны пересекли границу в южной части Сумской области и держали курс юго-западный.