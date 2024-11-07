Об угрозе для обстей актуально сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы Вооруженных сил Украины и данные мониторинговых каналов.
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Карта воздушных тревог
Воздушная тревога в Киеве
Киевская область фиксируют движение нескольких вражеских беспилотников:
- 1х БпЛА вектором на Бровары.
- 3х БпЛА через Чернобыльскую ЗВ.
Вектор – Житомирская область.
Сколько дронов фиксируют в воздушном пространстве
Движение ударных БпЛА:
- БпЛА в северо-восточной части Черниговщины, курс западный.
- БпЛА на севере Киевщины, курс западный.
- БпЛА на границе Черниговщины и Полтавщины, курс южный.
- БпЛА в юго-западной части Полтавщины, курс южный.
- БпЛА в южной части Сумщины, курс южный.
В Воздушных силах предупредили о движении БпЛА в направлении Чернигова, с восточного направления.
Беспилотники зафиксировали в направлении Харьковщины и Черниговщины. Ударные БпЛА двигались в направлении Чернигова, с восточного направления.
Первые вражеские дроны в воздушном пространстве государства зафиксировали около 18:20. Российские дроны пересекли границу в южной части Сумской области и держали курс юго-западный.