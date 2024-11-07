Об угрозе для обстей актуально сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы Вооруженных сил Украины и данные мониторинговых каналов.

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21:47, 7 ноября Карта воздушных тревог

21:44, 7 ноября Воздушная тревога в Киеве Киевская область фиксируют движение нескольких вражеских беспилотников: 1х БпЛА вектором на Бровары.

3х БпЛА через Чернобыльскую ЗВ. Вектор – Житомирская область.



21:43, 7 ноября Сколько дронов фиксируют в воздушном пространстве Движение ударных БпЛА: БпЛА в северо-восточной части Черниговщины, курс западный.

БпЛА на севере Киевщины, курс западный.

БпЛА на границе Черниговщины и Полтавщины, курс южный.

БпЛА в юго-западной части Полтавщины, курс южный.

БпЛА в южной части Сумщины, курс южный.

21:01, 7 ноября В Воздушных силах предупредили о движении БпЛА в направлении Чернигова, с восточного направления.

20:50, 7 ноября Беспилотники зафиксировали в направлении Харьковщины и Черниговщины. Ударные БпЛА двигались в направлении Чернигова, с восточного направления.