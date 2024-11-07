Про загрозу для обстей актуально повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили Збройних сил України та дані моніторингових каналів.

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21:47, 7 листопада

Карта повітряних тривог

21:44, 7 листопада

Повітряна тривога у Києві

Київська область фіксують рух кількох ворожих безпілотників:

  • 1х БпЛА вектором на Бровари.
  • 3х БпЛА через Чорнобильську ЗВ.

Вектор – Житомирська область.

21:43, 7 листопада

Скілки дронів фіксують у повітряному просторі

Рух ударних БпЛА:

  • БпЛА в північно-східній частині Чернігівщини, курс західний.
  • БпЛА на півночі Київщини, курс західний.
  • БпЛА на межі Чернігівщини та Полтавщини, курс південний.
  • БпЛА в південно-західній частині Полтавщини, курс південний.
  • БпЛА в південній частині Сумщини, курс південний.
21:01, 7 листопада

У Повітряних силах попередили про рух БпЛА в напрямку Чернігова, зі східного напрямку.

20:50, 7 листопада

Безпілотники зафіксували у напрямку Харківщини та Чернігівщини. Ударні БпЛА рухалися в напрямку Чернігова, зі східного напрямку.

18:41, 7 листопада

Перші ворожі дрони у повітряному просторі держави зафіксували близько 18:20. Російські дрони перетнули кордон в південній частині Сумської області та тримали курс південно-західний.