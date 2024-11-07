Про загрозу для обстей актуально повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили Збройних сил України та дані моніторингових каналів.

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21:47, 7 листопада Карта повітряних тривог

21:44, 7 листопада Повітряна тривога у Києві Київська область фіксують рух кількох ворожих безпілотників: 1х БпЛА вектором на Бровари.

3х БпЛА через Чорнобильську ЗВ. Вектор – Житомирська область.



21:43, 7 листопада Скілки дронів фіксують у повітряному просторі Рух ударних БпЛА: БпЛА в північно-східній частині Чернігівщини, курс західний.

БпЛА на півночі Київщини, курс західний.

БпЛА на межі Чернігівщини та Полтавщини, курс південний.

БпЛА в південно-західній частині Полтавщини, курс південний.

БпЛА в південній частині Сумщини, курс південний.

21:01, 7 листопада У Повітряних силах попередили про рух БпЛА в напрямку Чернігова, зі східного напрямку.

20:50, 7 листопада Безпілотники зафіксували у напрямку Харківщини та Чернігівщини. Ударні БпЛА рухалися в напрямку Чернігова, зі східного напрямку.