Про загрозу для обстей актуально повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили Збройних сил України та дані моніторингових каналів.
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Карта повітряних тривог
Повітряна тривога у Києві
Київська область фіксують рух кількох ворожих безпілотників:
- 1х БпЛА вектором на Бровари.
- 3х БпЛА через Чорнобильську ЗВ.
Вектор – Житомирська область.
Скілки дронів фіксують у повітряному просторі
Рух ударних БпЛА:
- БпЛА в північно-східній частині Чернігівщини, курс західний.
- БпЛА на півночі Київщини, курс західний.
- БпЛА на межі Чернігівщини та Полтавщини, курс південний.
- БпЛА в південно-західній частині Полтавщини, курс південний.
- БпЛА в південній частині Сумщини, курс південний.
У Повітряних силах попередили про рух БпЛА в напрямку Чернігова, зі східного напрямку.
Безпілотники зафіксували у напрямку Харківщини та Чернігівщини. Ударні БпЛА рухалися в напрямку Чернігова, зі східного напрямку.
Перші ворожі дрони у повітряному просторі держави зафіксували близько 18:20. Російські дрони перетнули кордон в південній частині Сумської області та тримали курс південно-західний.