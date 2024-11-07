Про це 24 Каналу повідомив військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко. Він сказав, скільки орієнтовно ракет станом на листопад має країна-агресор.

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Це викликає занепокоєння

У Росії постійно працює ракетне виробництво. Наприклад, якщо йдеться про ракети Х-101/55, то за добу росіянам вдається виготовити приблизно дві одиниці, а крилатих ракет морського базування типу "Калібр" – одну.

На сьогодні росіяни мають більше "Калібрів", ніж Х-101/55,

– зазначив Коваленко.

Станом на початок листопада у ворога може бути понад 1600 ракет різної номенклатури. Проблема у тому, що Росія має накопичений боєкомплект, який окупанти, ймовірно, використовуватимуть для енергетичного терору проти України.

Найбільше занепокоєння викликає те, що зараз противник каталізував використання дронів. Не тільки іранських дронів-камікадзе "Шахед", а й дронів-приманок, наприклад, "Гербера" і "Пародія", які відволікають увагу комплексів протиповітряної оборони.

Зверніть увагу! Експерт з питань безпеки, військовослужбовець ЗСУ Іван Варченко пояснив, що росіяни мало не щоночі запускають дрони-камікадзе, щоб виснажити систему протиповітряної та протиракетної оборони.

"Якщо росіяни синхронізують дроновий наліт на територію України, наприклад, у повітряному просторі одночасно перебуватиме 100 – 150 дронів, при цьому ще відбуватиметься масований ракетний обстріл з використанням 70 – 100 ракет різного типу, то це буде серйозний виклик для української ППО", – мовив військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив".

Керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко підтвердив, що Росія готується до масованих атак по Україні. Зокрема, росіяни накопичують на аеродромах ракети та паливо. До масованих атак ворог може вже напередодні зими.