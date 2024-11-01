У жовтні цього року російські війська активізували атаки дронами на Україну, запустивши понад 2000 ударних БпЛА, серед яких були "Shahed" та дрони невідомих типів. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

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Що відомо про жовтневі атаки дронів

Українські сили оборони змогли знищити 1185 ворожих дронів, 738 безпілотників було втрачено з радарів, а ще 29 вийшли за межі контрольованого повітряного простору України.

Загалом, з початку 2024 року противник запустив по території України 6987 ударних БпЛА. Переважно ворожі дрони цілили по цивільній та критичній інфраструктурі України,

– передають в Генштабі.

Там також зазначили, що професійна робота українських військових дозволила зупинити безліч повітряних загроз, зберегти життя тисячам українців і захистити численні будівлі та важливі об’єкти держави. Небо над Україною цілодобово та ретельно контролюють.

У вересні окупанти випустили понад 500 ударних безпілотників.

Сьогодні вночі Київську область атакували дрони "Шахед", які були знищені силами ППО. Пошкоджено уламками 2 приватних будинки, але постраждалих немає.