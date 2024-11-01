Про це повідомив начальник Київської ОВА Руслан Кравченко. За його словами, зафіксовано падіння уламків в одному із районів регіону.

Дивіться також Підвищують руйнівні можливості: Росія обладнала "Шахеди" термобаричними боєголовками, – ISW

"Вночі відбулася чергова атака ворожих дронів на Київщину. В регіоні працювали сили ППО. Є збиті ворожі цілі". – ідеться у повідомленні.

Кравченко наголосив, що постраждалих унаслідок атаки ворога немає. Також не допущено влучань в об'єкти критичної чи житлової інфраструктури.

Водночас за даними ОВА, пошкоджено уламками 2 будинки.

В одному з районів внаслідок падіння уламків збитих ворожих цілей пошкоджено 2 приватних будинки. Пошкодження незначні – вибиті вікна, пошкоджені фасади та покрівлі,

– повідомив голова ОВА.