Об этом сообщил Начальник Киевской ОГА Руслан Кравченко. По его словам, зафиксировано падение обломков в одном из районов региона.

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"Ночью состоялась очередная атака вражеских дронов на Киевщину. В регионе работали силы ПВО. Есть сбитые вражеские цели". – говорится в сообщении.

Кравченко отметил, что пострадавших в результате атаки врага нет. Также не допущено попаданий в объекты критической или жилой инфраструктуры.

В то же время по данным ОВА, повреждены обломками 2 дома.

В одном из районов в результате падения обломков сбитых вражеских целей повреждены 2 частных дома. Повреждения незначительные – выбиты окна, повреждены фасады и кровли,

– сообщил председатель ОВА.