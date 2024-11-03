Окупанти можуть чекати певного моменту та завдати масованого удару. Про це 24 Каналу розповів експерт з питань безпеки, військовослужбовець ЗСУ Іван Варченко, зауваживши, що завдяки своїй пропаганді росіяни завжди спотворюють усю інформацію про влучання.

Дивіться також З липня у Білорусь залетіло 106 "Шахедів": чому так відбувається та як реагує білоруська армія

Навіщо Росія заощаджує ракети

Експерт з питань безпеки пояснив, що "Шахеди" росіяни запускають в ті місця, де Україна не має достатньо засобів протиповітряної оборони. Окупанти спрямовують свої барижуючі боєприпаси на об'єкти критичної інфраструктури та енергетики.

Росія ставить собі за мету виснажити систему протиповітряної та протиракетної оборони, та, яка користується дорогими засобами для знищення. Хоча Сили оборони зараз в комбінації знаходять засоби, щоб в недорогий спосіб знищувати ці "Шахеди".

Попри активне використання "Шахедів" та проблеми з виготовленням ракет, росіяни мають їх у достатній кількості.

Ворог заощаджує ракети для того, щоб в разі погіршення погоди він зміг завдати масований удар. Хоча ми вже бачили такі масовані удари, українці готуються і сподіваємось, що удари будуть помічені не лише нашими партнерами, а й буде сформована відповідь у вигляді швидкої передачі нам достатньої кількості протиракетної та протиракетної оборони,

– наголосив Варченко.

Він зазначив, що російська пропаганда на майже третій рік повномасштабного вторгнення "хвалиться тим", що вони завдають удари, буцімто, не по "цивільних об'єктах, будинках, а по цілях, де є склади техніки і т.д.". Росіяни ж радіють з цього та вихваляють свою армію.

До речі, керівник Центру військово-правових досліджень та військовий експерт Олександр Мусієнко розповів, що незабаром росіяни можуть здійснити масований удар, адже вже встигли накопичити ракети. Ворог переміщує балістику до Воронежа, Курська та Брянська та розвантажив ракети на аеродромі "Оленья", де розташовані стратегічні бомбардувальники.