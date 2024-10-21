Наразі росіяни запускають "Шахеди" по Україні, однак скоро це може змінитися. Керівник Центру військово-правових досліджень та військовий експерт Олександр Мусієнко розповів 24 Каналу, що свідчить про можливий масований обстріл вже незабаром.

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Окупанти готуються до атаки

Росія продовжує накопичувати ракети для завдання нового масштабного удару. Ще минулого тижня з'явилась інформація, що ворог готовий завдати масованої атаки: значна кількість військово-транспортних бортів Іл-76 прибували на аеродром "Оленья". Там тримають стратегічну авіацію, яка обстрілює Україну.

Відомо також, що по території Росії пересувалась балістика. Її підтягують до Воронежа, Курська та Брянська, що може свідчити про підготовки до завдання ударів,

– зазначив Олександр Мусієнко.

Зараз окупанти використовують лише "Шахеди" для обстрілів України. Фактично щоночі росіяни випускають по кілька десятків дронів-камікадзе.

"Вочевидь ще не все до кінця готово до масованішого удару, який планує ворог. Або ж вони чекають якогось кращого моменту. Якого саме – поки сказати важко", – пояснив військовий експерт.

Можна припустити, що росіяни хочуть дочекатися настання сильніших холодів та початку опалювального сезону, аби знову розпочати атаки на українську енергоструктуру.

Як росіяни використовують "Шахеди"

За різними оцінками, Росія на сьогодні може виробляти від 5,5 до 6 тисяч "Шахедів" на рік. Є також ймовірність, що росіяни можуть масштабувати виробництво цих дронів-камікадзе.

Однак не виключено, що через швидкість може страждати якісний компонент.

Ми бачимо, що все більше дронів збивають українські РЕБи. Це вже очевидно. Тобто робота з українського боку для покращення протидії системами РЕБ також ведеться. Раніше це взагалі було майже неможливо,

– наголосив Мусієнко.

На початках засоби радіолокаційної боротьби не могли протидіяти "Шахедам". Але був час вивчити, як працює "Шахед" та достеменно дізнатися його "начинку". Тож українці досягли чималого прогресу у цьому питанні.

"Щодо тактики росіян, то тенденцій, відмінних від тих, що були раніше, зараз не спостерігається. Те, що вони час від часу змінюють висоти – є "Шахеди", які летять вище, – це факт. Є також "Шахеди" без бойової частини, які заплутують нашу ППО", – додав Мусієнко.

Варто зауважити, що нещодавно в Україні представили безпілотник Sting для перехоплення дронів-камікадзе типу "Шахед", який може літати на висоті 3 кілометри зі швидкістю понад 160 кілометрів за годину.