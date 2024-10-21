Сейчас россияне запускают "Шахеды" по Украине, однако скоро это может измениться. Руководитель Центра военно-правовых исследований и военный эксперт Александр Мусиенко рассказал 24 Каналу, что свидетельствует о возможном массированном обстреле уже вскоре.

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Оккупанты готовятся к атаке

Россия продолжает накапливать ракеты для нанесения нового масштабного удара. Еще на прошлой неделе появилась информация, что враг готов нанести массированную атаку: значительное количество военно-транспортных бортов Ил-76 прибывали на аэродром "Оленья". Там держат стратегическую авиацию, которая обстреливает Украину.

Известно также, что по территории России передвигалась баллистика. Ее подтягивают к Воронежу, Курска и Брянска, что может свидетельствовать о подготовке к нанесению ударов,

– отметил Александр Мусиенко.

Сейчас оккупанты используют только "Шахеды" для обстрелов Украины. Фактически каждую ночь россияне выпускают по несколько десятков дронов-камикадзе.

"Очевидно еще не все до конца готово к более массированному удару, который планирует враг. Или же они ждут какого-то лучшего момента. Какого именно – пока сказать трудно", – объяснил военный эксперт.

Можно предположить, что россияне хотят дождаться наступления сильных холодов и начала отопительного сезона, чтобы снова начать атаки на украинскую энергоструктуру.

Как россияне используют "Шахеды"

По разным оценкам, Россия на сегодня может производить от 5,5 до 6 тысяч "Шахедов" в год. Есть также вероятность, что россияне могут масштабировать производство этих дронов-камикадзе.

Однако не исключено, что из-за скорости может страдать качественный компонент.

Мы видим, что все больше дронов сбивают украинские РЭБы. Это уже очевидно. То есть работа с украинской стороны для улучшения противодействия системами РЭБ также ведется. Раньше это вообще было почти невозможно,

– подчеркнул Мусиенко.

В начале средства радиолокационной борьбы не могли противодействовать "Шахедам". Но было время изучить, как работает "Шахед" и точно узнать его "начинку". Поэтому украинцы достигли немалого прогресса в этом вопросе.

"Относительно тактики россиян, то тенденций, отличных от тех, что были раньше, сейчас не наблюдается. То, что они время от времени меняют высоты – есть "Шахэды", которые летят выше, – это факт. Есть также "Шахматы" без боевой части, которые запутывают нашу ПВО", – добавил Мусиенко.

Стоит заметить, что недавно в Украине представили беспилотник Sting для перехвата дронов-камикадзе типа "Шахед", который может летать на высоте 3 километра со скоростью более 160 километров в час.