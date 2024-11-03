Оккупанты могут ждать определенного момента и нанести массированный удар. Об этом 24 Каналу рассказал эксперт по вопросам безопасности, военнослужащий ВСУ Иван Варченко, отметив, что благодаря своей пропаганде россияне всегда искажают всю информацию о попадании.

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Зачем Россия экономит ракеты

Эксперт по вопросам безопасности объяснил, что "Шахеды" россияне запускают в те места, где Украина не имеет достаточно средств противовоздушной обороны. Оккупанты направляют свои барражирующие боеприпасы на объекты критической инфраструктуры и энергетики.

Россия ставит своей целью истощить систему противовоздушной и противоракетной обороны, и, которая пользуется дорогими средствами для уничтожения. Хотя Силы обороны сейчас в комбинации находят средства, чтобы в недорогой способ уничтожать эти "Шахеды".

Несмотря на активное использование "Шахедов" и проблемы с изготовлением ракет, россияне имеют их в достаточном количестве.

Враг экономит ракеты для того, чтобы в случае ухудшения погоды он смог нанести массированный удар. Хотя мы уже видели такие массированные удары, украинцы готовятся и надеемся, что удары будут замечены не только нашими партнерами, но и будет сформирован ответ в виде быстрой передачи нам достаточного количества противоракетной и противоракетной обороны,

– подчеркнул Варченко.

Он отметил, что российская пропаганда на почти третий год полномасштабного вторжения "хвастается тем", что они наносят удары, якобы, не по "гражданским объектам, домах, а по целям, где есть склады техники и т.д.". Россияне же радуются этому и восхваляют свою армию.

Кстати, руководитель Центра военно-правовых исследований и военный эксперт Александр Мусиенко рассказал, что вскоре россияне могут осуществить массированный удар, ведь уже успели накопить ракеты. Враг перемещает баллистику в Воронеж, Курска и Брянска и разгрузил ракеты на аэродроме "Оленья", где расположены стратегические бомбардировщики.