Именно с 24 февраля Украина приобрела свою субъектность, потому что раньше США и Россия не пускали ее за "игровой стол". Об этом 24 каналу рассказал американский политолог Рамис Юнус. После 24 февраля Украину снова хотели сделать объектом политического процесса. Зеленскому предложили сесть на самолет и покинуть Украину, и в таком случае блиц-криг России бы сбылся.

Важно Мы как раз готовы к миру, – Зеленский в очередной раз объяснил, на каких условиях можно закончить войну

Шантаж России перестал действовать

Но, по словам политолога, Президент Украины проявил политическую волю, армия консолидировалась вокруг него, общество консолидировалось вокруг армии.

Украина показала свою субъектность – она села за тот же «игровой стол»,

– считает Юнус.

Первый раз Украина повысила ставки, когда Зеленский поставил условие: если героев "Азова" во время судебного процесса над ними посадят в клетку, он не будет вести никаких переговоров с Россией.

Тогда Запад стал делать более агрессивные заявления в сторону Кремля. Борис Джонсон высказался по поводу ядерного оружия. Остальные официальные лица тоже.

Постепенно шантаж России – ядерный, энергетический, вокруг зерновой сделки – перестал действовать на западных партнеров.

"Это происходило потому, что Украина начала поднимать ставки. Ваша субъектность стала повышаться за этим столом", – говорит политолог.

Зеленский повышает ставки

Второй раз Зеленский повысил ставки, когда издал приказ об отказе от каких-либо переговоров с нынешним лидером Кремля. А потом были успехи на Харьковском направлении, а сейчас и Херсонском. Все это тоже повысило субъектность Украины.

Но чтобы поддержка не угасла, Украине необходимо не втягиваться во внутриполитические распри – в США и Европе. Консолидировать украинское общество вокруг успехов на фронте, а также придерживаться жесткой политической риторики.

В третий раз Зеленский повысил ставки, когда заявил, что не будет участвовать в саммите G20. Ведь Украина участвовала в G7 – стала восьмым участником вместо России. Вместе со своими партнерами сделала громкие заявления на саммите.

Если Украина не примет участие в G20, нельзя быть уверенным, что такие заявления прозвучат снова. Но поддержку со стороны США он уже получил – Байден заявил, что без Украины встречаться с Путиным не будет.

Обратите внимание! Президент Владимир Зеленский примет участие в саммите G20, который состоится 15-16 ноября на Бали. В каком формате Президент выступит на саммите – этот вопрос согласовывается. Скорее всего, в онлайн-формате.

Победа Украины – это победа США

Поддержка Украины в США очень мощная, но получив субъектность, Украина теперь может контролировать политические процессы в США.

Если какой-то конгрессмен негативно выскажется в сторону Украины, на это вам следует обращать внимание. Важно, чтобы его слова вошли в информационное поле США и обсуждались здесь. И тогда против этого конгрессмена поднимется негатив.

Теперь Украина должна давить своей субъектностью,

– считает собеседник.

Несмотря на то, какими будут результаты выборов в Конгресс США, Байден еще два года останется президентом страны. У него достаточно рычагов влияния на Конгресс. И если он хочет, чтобы он или кто-нибудь из демократов остался в Белом доме, ему важно поддерживать Украину.

"Потому что победа Украины – это победа – не демократов или республиканцев – это победа США. Поражение Украины – это поражение Америки. А если Америка проиграет, будет тяжело всей планете и особенно тем лидерам стран, кто продолжает "сидеть на двух стульях", лоббируя интересы России", – отметил Юнус.

Украина показала свою субъектность: смотрите видео

Поддержка Владимира Зеленского мировым и украинским сообществом: важное