Саме з 24 лютого Україна набула своєї суб'єктності, бо раніше США і Росія не пускали її за "ігровий стіл". Про це 24 каналу розповів американський політолог Раміс Юнус. Після 24 лютого Україну знову хотіли зробити об’єктом політичного процесу. Зеленському запропонували сісти на літак і покинути України, і в такому разі бліц-криг Росії би здійснився.

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Шантаж Росії перестав діяти

Але за словами політолога, Президент України виявив політичну волю, армія консолідувалась довкола нього, суспільство консолідувалось довкола армії.

Україна показала свою суб'єктність – вона сіла за той самий «ігровий стіл",

– вважає Юнус.

Перший раз Україна підвищив ставки, коли Зеленський поставив умову: якщо героїв "Азова" під час судового процесу над ними посадять у клітку, він не буде вести жодних переговорів з Росією.

Тоді Захід почав робити більш агресивні заяви в бік Кремля. Борис Джонсон висловився з приводу ядерної зброї. Інші офіційні особи теж.

Поступово шантаж Росії – ядерний, енергетичний, навколо зернової угоди – перестав діяти на західних партнерів.

"Це відбувалось тому, що Україна почала підіймати ставки. Ваша суб'єктність стала підвищуватись за цим "столом", – мовить політолог.

Зеленський підвищує ставки

Другий раз Зеленській підвищив ставки, коли видав наказ щодо відмови будь-яких переговорів з теперішнім лідером Кремля. А потім були успіхи на Харківському напрямку, а зараз і на Херсонському. Все це теж підвищило суб'єктність України.

Але щоб підтримка не згасла, Україні необхідно не втягуватися у внутрішньополітичні чвари – в США і в Європі. Консолідувати українське суспільство довкола успіхів на фронті, а також дотримуватися жорсткої політичної риторики.

Втретє Зеленській підвищив ставки, коли заявив, що не буде брати участь в саміті G20. Адже Україна брала участь у G7 – стала восьмим учасником замість Росії. Разом зі своїми партнерами зробила гучні заяви на саміті.

Якщо Україна не братиме участь у G20, не можна бути впевненим, що такі заяви прозвучать знову. Але підтримку зі сторони США він вже отримав – Байден заявив, що без України зустрічатися з Путіним не буде.

Зверніть увагу!

– це питання узгоджується. Найімовірніше в онлайн-форматі. Президент Володимир Зеленський візьме участь у саміті G20, що відбудеться 15 – 16 листопада на Балі. В якому форматі Президент виступить на саміті– це питання узгоджується. Найімовірніше в онлайн-форматі.

Перемога України – це перемога США

Підтримка України в США дуже потужна, але, отримавши суб'єктність, Україна тепер може тримати на контролі політичні процеси в США.

Якщо якийсь конгресмен негативно висловиться в бік України, на це вам варто звертати увагу. Важливо, щоб його слова увійшли в інформаційне поле США і обговорювались тут. І тоді проти цього конгресмена підніметься негатив.

Тепер Україна має тиснути своєю суб'єктністю,

– вважає співрозмовник.

Попри те, якими будуть результати виборів в Конгрес США, Байден ще два роки залишиться президентом країни. В нього достатньо важелів впливу на Конгрес. І якщо він хоче, щоб він чи хтось з демократів залишився в Білому домі, йому важливо підтримувати Україну.

"Тому, що перемога України – це перемога – не демократів чи республіканців – це перемога США. Поразка України – це поразка Америки. А якщо Америка програє, буде важко всій планеті і особливо тим лідерам країн, хто продовжує "сидіти на двох стільцях", лобіюючи інтереси Росії", – зазначив Юнус.

Україна показала свою суб'єктність: дивіться відео

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