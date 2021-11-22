В рейтинге демократий Украина обогнала не только США, но и несколько стран Евросоюза – Польшу, Венгрию и Словению. По данным исследователей, в нашей стране средний уровень демократии.
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Результаты исследований
В Международном исследовательском центре поделили страны мира на несколько категорий:
- полноценные демократии, которые в свою очередь разделены на сильные, средние и слабые;
- неполные демократии;
- государства с переходным режимом;
- авторитарные режимы.
Причиной того, что США опустились с первой категории до второй, исследователи называют массовые протесты после убийства полицейским Джорджа Флойда и президентские выборы, результат которых не признавал на тот момент действующий президент Дональд Трамп.
В то же время исследователи отметили, что в Украине ситуация значительно улучшилась, поэтому и отнесли ее к средним демократиям. Таким образом наша страна обогнала в рейтинге США. Среди движителей позитивных изменений назвали электронные декларации.
В целом количество демократических стран в этом году уменьшилось – их 98. Переходных режимов исследователи насчитали 20, среди которых Россия и Турция и 47 авторитарных режимов, в которые внесли Китай, Саудовскую Аравию, Мали, Иран и еще 43 страны мира.
Другие международные рейтинги Украины
- По данным Henley & Partners украинский паспорт в рейтинге сильнейших паспортов мира занимает 38 строчку. Наши граждане могут посетить 136 стран мира.
- В рейтинге глобального восприятия криптовалюты Украина заняла 4 место.
- Украинские Вооруженные Силы заняли 25 место в рейтинге сильнейших армий мира. В сравнении с прошлым годом наша страна поднялась на 2 позиции.