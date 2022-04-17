Об успехах на IT-фронте рассказал вице-премьер-министр, министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

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Сейчас Украина похожа на IT-компанию, а Россия – на ржавый советский танк, который уверенно направляется к полному железному занавесу,

– отметил Михаил Федоров.

По словам Федорова, Минцифры продолжают делать все, чтобы технологические компании выходили с рынка России.

Цифровая блокада позволяет отбросить Россию на 30 лет назад.

– добавил Федоров.

Как удалось создать систему для цифровой блокады России

Михаил Федоров пояснил, что Минцифры до войны работали над тем, чтобы создать условия для развития в Украине технологических компаний. Именно поэтому у Украины уже была хорошая коммуникация с большинством международных компаний, как Microsoft, Apple, PayPal.

Мы переформатировали наше общение по поводу цифровой блокады России. Это были новые цели, поэтому некоторые компании принимают решение быстро, некоторые медленнее.

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