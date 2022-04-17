Про успіхи на IT-фронті розповів віцепрем'єр-міністр, міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

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Зараз Україна схожа на IT-компанію, а Росія – на іржавий радянський танк, який впевнено прямує до повної залізної завіси,

– зазначив Михайло Федоров.

За словами Федорова, Мінцифри продовжує робити все, щоб технологічні компанії виходили з ринку Росії.

Цифрова блокада дозволяє відкинути Росію на 30 років назад,

– додав Федоров.

Як вдалось створити систему для цифрової блокади Росії

Михайло Федоров пояснив, що Мінцифри до війни багато працювали над тим, щоб створити умови для розвитку в Україні технологічних компаній. Саме тому, в України уже була хороша комунікація з більшістю міжнародних компаній, як от Microsoft, Apple, PayPal.

Ми переформатували наше спілкування щодо цифрової блокади Росії. Це були нові цілі, тому деякі компанії приймають рішення швидко, деякі повільніше.

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