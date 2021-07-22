Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба и глава МИД Польши Збигнев Рау сделали совместное заявление по ситуации с "Северным потоком-2". В сообщении говорится, что единственной страной в нашем регионе, которая получит выгоду от кризиса безопасности, является Россия.

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Политики отметили, что актуальные предложения по восполнению дефицита безопасности, который образуется, не являются достаточными для эффективной минимизации угроз от "Северного потока-2".

Украина и Польша будут работать вместе со своими союзниками и партнерами над противодействием запуску "Северного потока-2",

– говорится в заявлении.

Это продлится, пока "не разработают решения для преодоления кризиса безопасности, поддержки стран в их стремлениях стать членами западных демократических институтов, минимизации угроз миру и энергетической безопасности".

Детали заявления

Кулеба и Рау отметили: решение строить "Северный поток-2" создало политический и безопасный кризис, и кризис доверия в Европе. Кроме того, это произошло через считанные месяцы после вторжения России на украинские земли.

Отказ от попыток остановить строительство газопровода лишь усложняет имеющиеся кризисы.

"Северный поток-2" создал новые политические, военные и энергетические угрозы для Украины и Центральной Европы в целом.

Также газопровод увеличивает деструктивные возможности России и углубляет разногласия между государствами-членами НАТО и ЕС.

Обратите внимание! США и Германия 21 июля достигли согласия по "Северному потоку-2". Украина уже инициировала консультации с Еврокомиссией и Германией, а также направила официальные ноты в Берлин и Брюссель.