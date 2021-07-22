Глава МЗС України Дмитро Кулеба та глава МЗС Польщі Збігнєв Рау зробили спільну заяву щодо ситуації з "Північним потоком-2". У повідомленні мовиться, що єдиною країною у нашому регіоні, яка отримає вигоду від безпекової кризи, є Росія.

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Політики наголосили, що актуальні пропозиції щодо заповнення дефіциту безпеки, який утворюється, не є достатніми для ефективної мінімізації загроз від "Північного потоку-2".

Україна та Польща працюватимуть разом зі своїми союзниками та партнерами над протидією запуску "Північного потоку-2" ,

– мовиться у заяві.

Це триватиме, доки "не розроблять рішення для подолання безпекової кризи, підтримки країн в їхніх прагненнях стати членами західних демократичних інституцій, мінімізації загроз миру та енергетичній безпеці".

Деталі заяви

Кулеба і Рау зауважили: рішення будувати "Північний потік-2" створило політичну та безпекову кризу і кризу довіри в Європі. Окрім того, це сталося через лічені місяці після вторгнення Росії на українські землі.

Відмова від спроб зупинити будівництво газопроводу лише ускладнює наявні кризи.

"Північний потік-2" створив нові політичні, військові та енергетичні загрози для України та Центральної Європи загалом.

Також газопровід збільшує деструктивні можливості Росії та поглиблює розбіжності між державами-членами НАТО та ЄС.

Зверніть увагу! США і Німеччина 21 липня досягли згоди щодо "Північного потоку-2". Україна вже ініціювала консультації з Єврокомісією і Німеччиною, а також направила офіційні ноти у Берлін та Брюссель.