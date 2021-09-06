Американский советник украинского президента заверил, что слова Джозефа Байдена об изменении политики США в отношении некоторых стран не могут касаться Украины. В частности, президент США заявил, что американцы больше не будут прибегать к военным попыткам помощи.

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Украина не сдастся, как Афганистан

Советник президента Украины объяснил, что слова Байдена не могут касаться Украины хотя бы потому, что американских военных, которые бы вели войну, в Украине нет.

Они не воюют – Украина сама ведет эту войну. Украина до конца будет вести эту войну, и мы это знаем. Украина даже не просит, чтобы Америка участвовала. Максимум, что просит Украину – чтобы было больше поддержки,

– объяснил Эндрю Мак.

Он отметил, что Штаты инвестировали в оборону Афганистана "бешеную" сумму. По некоторым данным, Украина за 7 лет войны с Россией получила от США менее 3% от того, что имел Афганистан.

"А результат мы видим – в Украине очень сильная армия. Украина способна себя защитить даже против очень сильного врага", – заявил советник президента.

Он отметил, что Украина получает значительно меньше от США, чем Афганистан и даже чем некоторые другие государства. Поэтому Мак убежден, что сравнивать Украину с Афганистаном не очень правильно.

Так же в Украине есть демократия, есть одна нация. В Афганистане очевидно демократии никогда не было. Пробовали ее строить, но страна не была готова. Там есть много наций, которые не воспринимают друг друга. В Украине такого нет,

– резюмировал советник Зеленского.

Сколько США потратили на Афганистан:

Военная операция США в Афганистане началась в 2001 году после теракта 9/11. Она продолжалась до августа 2021 года.

По официальным данным Штаты в 2001 – 2019 году потратили в Афганистане 822 миллиарда долларов – это 778 миллиардов военных расходов и 44 миллиарда на реконструкцию.

Впрочем, эта сумма не учитывает расходы в Пакистане, который США использует как базу для афганских операций.

К слову, доходы государственного бюджета Украины в 2020 году составляли 1 триллион 76 миллиардов гривен. При среднегодовом курсе 26,96 гривны за доллар это почти 40 миллиардов долларов.

Таким образом расходов США в Афганистане за эти годы хватило бы для того, чтобы повторить поступления украинского бюджета в течение более 20 лет.

Источник: BBC