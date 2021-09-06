Американський радник українського президента запевнив, що слова Джозефа Байдена про зміну політики США щодо деяких країн не можуть стосуватися України. Зокрема, президент США заявляв, що американці більше не вдаватимуться до військових спроб допомоги.

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Україна не здасться, як Афганістан

Радник президента України пояснив, що слова Байдена не можуть стосуватися України бодай тому, що американських військових, які б вели війну, в Україні немає.

Вони не воюють – Україна сама веде цю війну. Україна до кінця буде вести цю війну, і ми це знаємо. Україна навіть не просить, щоб Америка брала участь. Максимум, що просить Україна – щоб було більше підтримки,

– пояснив Ендрю Мак.

Він зазначив, що Штати інвестували в оборону Афганістану "шалену" суму. За деякими даними, Україна за 7 років війни з Росією отримала від США менш як 3% від того, що мав Афганістан.

"А результат ми бачимо – в Україні дуже сильна армія. Україна здатна себе захистити навіть проти дуже сильного ворога", – заявив радник президента.

Він наголосив, що Україна отримує значно менше від США, ніж Афганістан та й навіть ніж деякі інші держави. Тому Мак переконаний, що порівнювати Україну з Афганістаном не дуже правильно.

Так само в Україні є демократія, є одна нація. В Афганістані очевидно демократії ніколи не було. Пробували її будувати, але країна не була готовою. Там є багато націй, які не сприймають одна одного. В Україні такого немає,

– резюмував радник Зеленського.

Скільки США витратили на Афганістан:

Військова операція США в Афганістані розпочалась у 2001 році після теракту 9/11. Вона тривала до серпня 2021 року.

За офіційними даними Штати у 2001 – 2019 році витратили в Афганістані 822 мільярди доларів – це 778 мільярдів військових витрат і 44 мільярди на реконструкцію.

Втім, ця сума не враховує витрати у Пакистані, який США використовує як базу для афганських операцій.

До слова, доходи державного бюджету України у 2020 році становили 1 трильйон 76 мільярдів гривень. При середньорічному курсі 26,96 гривні за долар це майже 40 мільярдів доларів.

Таким чином витрат США в Афганістані за ці роки вистачило б для того, щоб повторити надходження українського бюджету протягом більш як 20 років.

Джерело: BBC