Франция передала технику ГСЧС как гуманитарную помощь

Правительство Франции передало Украине 27 единиц пожарно-спасательной и специальной техники. Также передано аварийно-спасательное оборудование и имущество.

Это интересно "Печет боль": как спасатель из Тернополя выливает печаль войны в музыку

Первый заместитель главы МВД Евгений Енин заявил, что Франция передала технику ГСЧС как гуманитарную помощь. Помощь Украине собирали по всем регионам Франции.

Буквально сегодня 27 единиц пожарно-спасательной техники, собранной из всех регионов Франции, были переданы как гуманитарная помощь ГСЧС,

– сказал Енин в эфире канала "Рада".

В ближайшие дни полученная помощь будет направлена ​​на выполнение ликвидации последствий завалов жилых домов, тушения пожаров и спасения людей.

Чрезвычайный и Полномочный Посол Франции в Украине Этьен де Понсен указал, что Франция проявила солидарность с украинцами, передав гуманитарную помощь.

"Автомобили и снаряжение были собраны и переданы всеми общинами и пожарными частями Франции. Мы выражаем свою поддержку Украине в борьбе за ее свободу", – сказал де Понсен.

Украина получила от Франции спасательную технику / Фото ГСЧС

Кстати – Зеленский обратился к парламенту Франции: смотрите видео