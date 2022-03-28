Франция передала технику ГСЧС как гуманитарную помощь
Правительство Франции передало Украине 27 единиц пожарно-спасательной и специальной техники. Также передано аварийно-спасательное оборудование и имущество.
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Первый заместитель главы МВД Евгений Енин заявил, что Франция передала технику ГСЧС как гуманитарную помощь. Помощь Украине собирали по всем регионам Франции.
Буквально сегодня 27 единиц пожарно-спасательной техники, собранной из всех регионов Франции, были переданы как гуманитарная помощь ГСЧС,
– сказал Енин в эфире канала "Рада".
В ближайшие дни полученная помощь будет направлена на выполнение ликвидации последствий завалов жилых домов, тушения пожаров и спасения людей.
Чрезвычайный и Полномочный Посол Франции в Украине Этьен де Понсен указал, что Франция проявила солидарность с украинцами, передав гуманитарную помощь.
"Автомобили и снаряжение были собраны и переданы всеми общинами и пожарными частями Франции. Мы выражаем свою поддержку Украине в борьбе за ее свободу", – сказал де Понсен.
Украина получила от Франции спасательную технику / Фото ГСЧС
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