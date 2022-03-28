Франція передала техніку ДСНС як гуманітарну допомогу
Уряд Франції передав Україні 27 одиниць пожежно-рятувальної та спеціальної техніки. Також передано аварійно-рятувальне обладнання та майно.
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Перший заступник глави МВС Євген Єнін заявив, що Франція передала техніку ДСНС як гуманітарну допомогу. Допомогу Україні збирали по всіх регіонах Франції.
Буквально сьогодні 27 одиниць пожежно-рятувальної техніки, зібраної з усіх регіонів Франції, були передані як гуманітарна допомога ДСНС,
– сказав Єнін в ефірі каналу "Рада".
Найближчими днями отриману допомогу спрямують на виконання ліквідації наслідків завалів житлових будинків, гасіння пожеж і рятування людей.
Надзвичайний і Повноважний Посол Франції в Україні Етьєн де Понсен зазначив, що Франція проявила солідарність з українцями, передавши гуманітарну допомогу.
"Автомобілі і спорядження було зібрано і передано всіма громадами й пожежними частинами Франції. Ми висловлюємо свою підтримку Україні в боротьбі за її волю", – сказав де Понсен.
Україна отримала від Франції рятувальну техніку / Фото ДСНС
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