Франція передала техніку ДСНС як гуманітарну допомогу

Уряд Франції передав Україні 27 одиниць пожежно-рятувальної та спеціальної техніки. Також передано аварійно-рятувальне обладнання та майно.

Це цікаво "Пече біль": як рятувальник із Тернополя виливає сум війни у музику

Перший заступник глави МВС Євген Єнін заявив, що Франція передала техніку ДСНС як гуманітарну допомогу. Допомогу Україні збирали по всіх регіонах Франції.

Буквально сьогодні 27 одиниць пожежно-рятувальної техніки, зібраної з усіх регіонів Франції, були передані як гуманітарна допомога ДСНС,

– сказав Єнін в ефірі каналу "Рада".

Найближчими днями отриману допомогу спрямують на виконання ліквідації наслідків завалів житлових будинків, гасіння пожеж і рятування людей.

Надзвичайний і Повноважний Посол Франції в Україні Етьєн де Понсен зазначив, що Франція проявила солідарність з українцями, передавши гуманітарну допомогу.

"Автомобілі і спорядження було зібрано і передано всіма громадами й пожежними частинами Франції. Ми висловлюємо свою підтримку Україні в боротьбі за її волю", – сказав де Понсен.

Україна отримала від Франції рятувальну техніку / Фото ДСНС

До речі – Зеленський звернувся до парламенту Франції: дивіться відео