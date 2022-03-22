У ДСНС запевнили, що у музиці народжується упевненість у нашій перемозі. На скрипці рятувлаьник заграв гімн ОУН-УПА "Ой у лузі червона калина".

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"Ми вистоїмо, іншого виходу немає"

Крушельницький розповів, що музикою йому хотілося підняти бойовий дух колег і усіх українців. Він хоче, щоб всі зрозуміли, що ми єдині – одне ціле від Заходу і до Сходу.

Ми всі за одну мету стоїмо, кожен на своєму фронті бореться. Ми вистоїмо. Іншого виходу в нас немає,

– запевнив рятувальник.

Рятувальник з Тернопільщини грає на скрипці: дивіться відео