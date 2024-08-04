Такие сообщения о разном количестве единиц обещанной западными партнерами авиатехники могут свидетельствовать о намерении сыграть на опережение, кто кого введет в заблуждение. Об этом в разговоре с 24 Каналом отметил бывший сотрудник СБУ Иван Ступак, добавив, что такое поведение – это классика военного дела.

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Украина получит столько F-16, сколько у нее есть пилотов

Ступак отметил, что о переданных ВСУ 10 единицах истребителей F-16 официальной информации пока не было, в медиа говорилось только о 6. По его словам, через неделю или две вероятно уже станет известно точное количество этих самолетов.

Западная разведка таким образом, заявляя о 10 единицах, вводит в заблуждение россиян. Им эта история с F-16 не нравится в том смысле, что украинцы начинают прибедняться и говорить, что 6 самолетов недостаточно. Россияне сразу начинают рассуждать, что Украине значит дадут больше, а соответственно и количество прилетов у них возрастет. Это игра на опережение,

– отметил Ступак.

Украина получила первую партию самолетов F-16. Истребители уже начали использовать украинские военные, которые прошли соответствующее обучение. Президент Украины показал первые кадры этих самолетов, они призваны укрепить возможности украинской авиации, ПВО, Сил обороны. Зеленский в своей речи по случаю Дня Воздушных сил поблагодарил Данию, Нидерланды, США и всех других партнеров Украины за военную помощь и поддержку.