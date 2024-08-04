Такі повідомлення про різну кількість одиниць обіцяної західними партнерами авіатехніки можуть свідчити про намір зіграти на випередження, хто кого введе в оману. Про це в розмові з 24 Каналом зазначив колишній співробітник СБУ Іван Ступак, додавши, що така поведінка – це класика військової справи.

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Україна отримає стільки F-16, скільки в неї є пілотів

Ступак наголосив, що про передані ЗСУ 10 одиницях винищувачів F-16 офіційної інформації наразі не було, в медіа говорилось лише про 6. З його слів, за тиждень чи два ймовірно вже стане відома точна кількість цих літаків.

Західна розвідка таким чином, заявляючи про 10 одиниць, вводить в оману росіян. Їм ця історія з F-16 не подобається в тому сенсі, що українці починають прибіднятися й казати, що 6 літаків недостатньо. Росіяни одразу починають розмірковувати, що Україні значить дадуть більше, а відповідно й кількість прильотів в них зросте. Це гра на випередження,

– зазначив Ступак.

Україна отримала першу партію літаків F-16. Винищувачі вже почали використовувати українські військові, які пройшли відповідне навчання. Президент України показав перші кадри цих літаків, вони покликані зміцнити можливості української авіації, ППО, Сил оборони. Зеленський у своїй промові з нагоди Дня Повітряних сил подякував Данії, Нідерландам, США й усім іншим партнерам України за військову допомогу й підтримку.