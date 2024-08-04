Володимир Зеленський показав перші кадри українських F-16 у День Повітряних сил ЗСУ, передає 24 Канал.

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F-16 в Україні

Президент розповів, що провели сотні зустрічей та перемовин, аби зміцнити можливості нашої авіації, ППО, Сил оборони.

Ми часто чули у відповідь слова "це неможливо". Але все ж ми зробили можливим те, що було нашою амбіцією, нашою оборонною потребою. А тепер це дійсно реальність, реальність у нашому небі. F-16 в Україні,

– підкреслив Зеленський.

Винищувачі F-16 в Україні: дивіться відео

Український лідер наголосив, що пишається всіма нашими хлопцями, які якісно опановують ці літаки.

Уже почали їх використовувати для нашої держави,

– заявив президент.

Володимир Зеленський подякував партнерам, які справді дієво допомагають.

Вони допомагають і з F-16, і першим державам, які акцептували наш запит про надання літаків. Дякую. Данія, Нідерланди, Сполучені Штати й усі наші партнери, ми цінуємо вашу підтримку,

– підкреслив глава держави.

Також побажав Повітряним силам, усім нашим воїнам відчувати гордість українців за нашу бойову авіацію й приносити Україні саме такі бойові результати.