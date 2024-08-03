Сьогодні для України ключовою загрозою стали керовані авіаційні бомби. Про це 24 Каналу розповів військовий експерт Сергій Грабський, додавши, що жодна система ППО не може дотягнутися до літаків, які скидають КАБи.

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Чого варто боятися росіянам

Російські літаки скидають бомби з безпечної для себе відстані, тому збити їх дуже важко. Якщо припустити, що разом з F-16 ми отримаємо необхідну кількість авіаційного озброєння, яким можна завдавати ударів на 180 кілометрів, то це дуже добре для концепції України.

Тоді літак підходить на безпечну відстань до лінії фронту, здійснює запуск ракети, яка летить 180 кілометрів, а на відстані 150 кілометрів досить надійно збиває ворожий літак. У перспективі це дозволить говорити про ліквідацію такої загрози як КАБи,

– зауважив військовий експерт.

Саме так можна буде знищити авіаційний парк противника, який він не в змозі відновити. Цей варіант можливий, якщо ми отримаємо далекобійні ракети.

Якщо ні, то Україна бореться зі ще однією загрозою – крилаті та балістичні ракети. Використовуючи F-16, ми зменшимо залученість засобів ППО для збиття крилатих ракет, натомість зосередимо їх на балістичних. Тому в будь-якому випадку ми отримали зброю, яка має нам допомогти.

"Не забуваймо про те, що є ракети "повітря – поверхня", які дозволять завдавати ударів по об'єктах на території противника. Якщо їх запускатимуть з "рідних" літаків, то їхня ефективність зросте. Це дозволить знищувати логістичні бази, пункти управління та місця розміщення особового складу", – підсумував Сергій Грабський.