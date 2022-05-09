Мекка для топполитиков

В 2022 году Украину посетили:

1. Борис Джонсон – премьер Великобритании.

2. Эммануэль Макрон – президент Франции.

3. Джастин Трюдо – премьер Канады.

4. Анджей Дуда – президент Польши.

5. Эгил Левитс – президент Латвии.

6. Гитанас Науседа – президент Литвы.

7. Алар Карис – президент Эстонии.

8. Джилл Байден – супруга президента США.

Важно Рашистская Федерация проигрывает, потому что Путин недооценил главное

Помимо Великобритании Зеленский выступил перед парламентами:

  • Австралии;
  • Бельгии;
  • Греции;
  • Италии;
  • Испании;
  • Ирландии;
  • Канады;
  • Кипра;
  • Литвы;
  • Нидерландов;
  • Румынии;
  • Финляндии;
  • Франции;
  • Швеции;
  • Эстонии;
  • Южной Кореи;
  • Японии.

Зеленский выступил в Европарламенте и на саммите НАТО. А сегодня (8 мая – 24 канал) он участвует во встрече G7! Украина сегодня – в шаге от статуса кандидата на вступление в ЕС!

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Звездный круг друзей

Самый крутой предприниматель Илон Маск – на прямой связи с украинским Кабмином и обеспечил нашу страну передовой спутниковой связью! Украину посетила Анджелина Джоли – посол мира, а солист U2 Боно выступает в Киеве!

Наши флаги установлены практически во всех европейских и мировых столицах! Мир поддерживает Украину! ЕС, Британия, Канада упразднили пошлины на украинские товары!

Достойно внимания У украинцев не будет другого времени, чтобы выжить и победить

Шанс, который нельзя упустить

Международной помощи в госбюджет Украины зашло уже около 5 миллиардов долларов, еще 10 миллиардов долларов – это будущие более-менее гарантированные поступления. Общий заявленный объем помощи Украине (военной, финансовой, гуманитарной) на сегодняшний день – уже более 100 миллиардов долларов.

Украина уже получила более 1 тысячи единиц военной техники (кроме мобильных устройств – ПЗРК, противотанковые ракеты).

Украина и украинский народ проходят тяжелые испытания, но именно они открывают Украине путь к свободе, процветанию и новой роли на Мировой карте! Перед нами впервые открывается такой шанс, и мы должны им воспользоваться! Но сперва нужно победить!

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