Австралії;

Бельгії;

Греції;

Італії;

Іспанії;

Ірландії;

Канади;

Кіпру;

Литви;

Нідерландів;

Румунії;

Фінляндії;

Франції;

Швеції;

Естонії;

Південної Кореї;

Японії. Зеленський виступив у Європарламенті та на саміті НАТО. А сьогодні (8 травня – 24 канал) він бере участь у зустрічі G7! Україна сьогодні – за крок від статусу кандидата на вступ до ЄС! Рекомендуємо Парад ганьби показав, що Росія обіс**лася на весь світ Зіркове коло друзів Найкрутіший підприємець Ілон Маск – на прямому зв'язку з українським Кабміном та забезпечив нашу країну передовим супутниковим зв'язком! Україну відвідала Анджеліна Джолі – посол миру, а соліст U2 Боно виступає у Києві!

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