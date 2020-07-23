Украина подписала Меморандум и Кредитное соглашение с Еврокомиссией о предоставлении 1,2 миллиарда евро макрофинансовой помощи. Произошло это 23 июля во время рабочего визита в Брюссель вместе с министром финансов Сергеем Марченко и главой НБУ Кириллом Шевченко.

1,2 миллиарда евро – это самый большой транш Еврокомиссии в рамках "исключительной" программы макрофинансовой помощи. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в телеграме.

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Он отметил, что идентична программы макрофинансовой помощи предусмотрена для 10 стран.

Спасибо европейским партнерам за решительную поддержку нашей страны. Это важный шаг, который поддержит макрофинансовую стабильность государства и направлен на обеспечение благосостояния украинских граждан,

– подчеркнул премьер.

Добавим, что средства ЕС в рамках этой программы должны быть направлены на преодоление негативных последствий пандемии.

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